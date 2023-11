Pedro Sánchez llamará en los próximos días al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, para abordar entre otras cuestiones la la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Así lo ha avanzado el presidente del Gobierno en una entrevista en TVE este jueves tras asegurar que no va a "alterar las mayorías" para sortear a los populares, en referencia al sistema de elección parlamentario de los vocales por tres quintos. En la pasada legislatura, Bruselas ya se posicionó en contra de rebajar las mayorías del sistema de elección de los vocales. "Yo cumplo la Constitución", ha defendido el jefe del Ejecutivo para reprochar al PP el bloqueo del órgano de poder de los jueces, cuyo mandato lleva cinco años caducado, calificándolo de "intolerable e inconstitucional".

El presidente del Gobierno no renuncia a tener una interlocución fluida con el líder de la oposición pese a la ruptura de puentes que se constató en su investidura. "Nosotros vamos a tender la mano", dijo en referencia a la necesidad de llegar a un acuerdo para desbloquear la renovacín del CGPJ, al mismo tiempo que avanzó que "voy a tratar de tener la mejor y mayor interlocución".

La prioridad del Gobierno es intentar el desbloqueo con un acuerdo entre los dos grandes partidos, y así lo creen en Moncloa al asegurar que sería insostenible mantener el órgano con el candato maducado otros cuatro años más. Sin embargo, en su programa de coalición con Sumar, se deja la puerta abierta a su renovación sin el PP, si persiste en el bloqueo. "Garantizaremos el cumplimiento de la Constitución en lo referente a la renovación de órganos constitucionales, especialmente el Consejo General del Poder Judicial, impidiendo que la deslealtad constitucional de algunos actores políticos afecte al prestigio y a la salud de las instituciones públicas", recoge el programa de forma inconcreta.

El Gobierno no está dispuesto a asumir una nueva legislatura sin renovar el CGPJ y se ha propuesto forzarlo cuanto antes. Al máximo nivel, entre Sánchez y Feijóo. Según ha argumentado el presidente del Gobierno, este asunto es medular para definir "el futuro entendimiento entre PSOE y el PP". En el PSOE insisten en que no renunciarán a los pactos de Estado con el PP, pero no son optimistas y la posibilidad de abrir o no una negociación sobre la renovación CGPJ determinará hasta qué punto hay una ventana para otros entendimientos esta legislatura.

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, se reunirá este miércoles en Bruselas con el comisario Reynders para abordar tanto la ley de amnistía como la renovación del órgano de poder de los jueces. En una carta remitidada hace dos semanas a Bruselas, Bolaños mostraba su preocupación por lo que consideraba “un grave incumplimiento de la Constitución por parte del principal partido de la oposición”.