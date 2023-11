“Cuando el independentismo le abandone, que no me busque; pero para luchar contra la violencia machista me encontrará siempre”. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha excluido la batalla contra esta lacra social de su veto a Pedro Sánchez.

"No nos gustan los muros, pero que deje un hueco en ese muro y establezca un puente con el partido mayoritario", ha declarado en el acto que su partido ha organizado en Madrid este viernes, Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer. La referencia de Feijóo al muro se debe a una de las frases que más le molestó de Sánchez en el debate de investidura de hace dos semanas, cuando el dirigente socialista dijo que él y sus socios que le apoyaron para seguir de presidente tienen que "levantar un muro de democracia, convivencia y tolerancia" frente a las derechas. Todo apunta a que la relación PP-PSOE va a seguir siendo tensa, a raíz de la aprobación de la ley de amnistía del 'procés', una medida de gracia que Feijóo considera que atenta contra el estado de Derecho. El entendimiento entre los dos partidos también sería necesaria de manera urgente para renovar los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato está caducado desde hace casi cinco años. El acto lo ha abierto Carmen Fúnez, vicesecretaria de Políticas Sociales del PP, que ha lamentado el asesinato de 52 mujeres este año a manos de sus parejas o sus exparejas. La vicesecretaria, una política crecida en Nuevas Generaciones y que apoyó a Soraya Sáenz de Santamaría en las primarias de 2018, está cogiendo cada vez más poder en el partido. En su breve intervención, Fúnez también ha denunciado los choques internos que hubo la pasada legislatura entre ministros de Unidas Podemos y del PSOE para demostrar quién era “más o menos feminista”.