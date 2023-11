El pulso al Gobierno de Pedro Sánchez y a la ley de amnistía pactada por el PSOE con ERC y Junts ha centrado este miércoles un bronco debate en el Parlamento Europeo, que ha oscilado entre las acusaciones de "traición" de la bancada conservadora al Ejecutivo español y las críticas de la izquierda al PP por no asumir el resultado electoral del pasado 23 de julio, y en el que el comisario de justicia, Didier Reynders, ha recordado que la Comisión Europea analizará el redactado de la futura norma de forma “cuidadosa, independiente y objetiva”, “en contacto con las autoridades españolas”, y que el ejercicio concluirá “una vez que haya un texto final aprobado por el parlamento”.

A pesar de la intervención de algunos eurodiputados de otros países, movilizados particularmente por la derecha y la ultraderecha, el debate titulado la “Amenaza al Estado de derecho como consecuencia del acuerdo de Gobierno en España” -promovido por el PP con el apoyo de Cs y Vox- ha sido profundamente español y ha trasladado al hemiciclo del Parlamento Europeo el enfrentamiento político que se vive a nivel nacional. Una discusión que no se ha concretado en ningún tipo de resolución política, pero que aumenta la presión sobre el comisario Reynders que ha asistido impasible al rifirrafe.

“La Comisión conoce el acuerdo de dos partidos políticos en la investidura del nuevo Gobierno español. Sabemos que este acuerdo permite una amnistía y la creación de comisiones especiales en el Parlamento”, ha explicado Reynders durante una larga intervención inicial en la que ha detallado con pelos y señales el contenido del último informe sobre el Estado de derecho 2023 en España, que reclama por ejemplo la renovación urgente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), antes de entrar en la cuestión de la amnistía.

El liberal belga ha recordado que escribió una carta a dos ministros en funciones pidiendo explicaciones sobre la nueva ley, ha explicado que el ministro Félix Bolaños respondió ofreciéndole su “disponibilidad para el diálogo” -que ha reiterado durante el debate la secretaria de estado Ángeles Moreno- y ha mencionado que han sido “muchas quejas” de ciudadanos que ha recibido, que quedarán reflejadas en el informe sobre el estado de derecho de 2024, aunque ha dejado claro que la situación en Catalunya sigue siendo una cuestión interna de España que debe dirimirse “según el orden constitucional español”.

Ofensiva del PP, Cs y Vox

Frente a la cautela de la Comisión Europea, las intervenciones, particularmente de la derecha y la ultraderecha han sido extremadamente duras. El presidente del PPE, Manfred Weber, ha expresado la preocupación de su grupo por lo que considera “deterioro, por no decir abolición del estado de derecho en España” y ha avisado de que “Sánchez pasará a la historia como aquel que violó el Estado de derecho y Feijóo como el que la salvó”.

En nombre de los liberales el primero en intervenir ha sido el jefe de filas de los liberales, el líder de Cs, Adrián Vázquez, que ha calificado la ley de “voladura del estado de derecho” y de ser una ley “a medida” y estar redactada por aquellos que se beneficiarán de ella. Todavía más crítico ha sido el eurodiputado de Vox, Jorge Buxadé, que ha calificado la ley de “golpe de estado” y ha acusado a Sánchez de ser un ”narcisista, mentiroso y con una patológica necesidad de poder”.

Frente al tono de estos grupos, han defendido la ley socialdemócrata y la izquierda que han acusado al PP de no asumir los resultados electorales del 23J y de no optar por la vía de la reconciliación. “Vamos a ser el partido que recupere la convivencia entre catalanes y entre catalanes y el resto de España. Le recomiendo que lea a Antonio Machado: al andar se hace camino y al volver la vista a través se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar”, le ha respondido la presidenta de los socialdemócratas, Iratxe García, a Weber. “Se demostrará que no va en contra ni de la Constitución española ni de los valores de la UE”, ha puntualizado Jordi Solé.

La reacción de Puigdemont

Aunque Carles Puigdemont no ha tomado la palabra durante el debate, de poco más de una hora, sí ha dejado su opinión en los pasillos de la cámara y en la red social X. El expresident ha espetado que el debate ha sido “una seria erosión de la credibilidad de las instituciones europeas” porque el PP y Cs “en su deriva populista” arrastran a la Comisión y a la Eurocámara “a una situación insólita, en que un pacto de investidura firmado por dos partidos se convierte en un asunto europeo”. En el mismo apunte, ha lamentado el papel de Weber “transformado en un político cualquiera del PP español, de esos que nunca tienen incomodidad en compartir manifestaciones con fascistas y nazis, de hacer de la mentira un argumento y no de contrastar mínimamente los datos”. “El PP Europeo está abandonando el carril central que la democracia cristiana abrió un día, y está adoptado los criterios y estándares de su filial española heredera del franquismo”, ha zanjado.

Fuentes del PSOE han defendido, por su parte, que el PP “ha fracasado en su intento de que la Comisión Europea se posicione en contra de la proposición de ley de amnistía”, ya que Reynders ha subrayado que se trata de una “cuestión interna”. “El PP ha demostrado en sede europea que es indistinguible de Vox: usan el mismo tono bronco y las mismas mentiras. Su objetivo es dañar al Gobierno progresista, pero lo que hacen es perjudicar la imagen de España”, han añadido, subrayando que “el Estado de Derecho está en el centro de la acción política del Gobierno”.