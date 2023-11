Salvador Illa: "La amnistía es un signo de la fortaleza y solidez de la democracia española"

Salvador Illa (La Roca del Vallès, 1966) siguió desde la tribuna de autoridades del Congreso la reelección de Pedro Sánchez. Es consciente de la compleja legislatura que arranca, pero confía en la responsabilidad de todos los aliados del PSOE para que el nuevo Gobierno despliegue sus compromisos. Defiende la amnistía como un paso "coherente" a tenor de la desjudicialización del 'procés' y está convencido de que las dudas sobre la ley se desvanecerían cuando se constate que "no se rompe España ni Cataluña".

¿Cómo será este mandato, teniendo en cuenta el cóctel de aliados de Sánchez?

Habrá complejidades, pero creo que proporcionará avances sociales y que ayudará a consolidar esta España plural y diversa que los ciudadanos votaron el 23 de julio.

¿Será la legislatura de la plurinacionalidad?

El nombre es lo de menos. España es plural y diversa. Hemos de seguir recorriendo el camino que iniciamos ya hace muchos años con nuestra Constitución, que habla de nacionalidades y de pueblos de España.

A diferencia del anterior Gobierno, ¿el nuevo estará más cohesionado si Podemos no está?

La anterior legislatura fue muy compleja, por la pandemia y las consecuencias de la guerra de Ucrania, y el primer Gobierno de coalición de la democracia española fue superando todos los retos. La prueba es que Sánchez ha revalidado su investidura.

¿Qué espera de los ministros del PSC? ¿Cuál es su encargo?

Colaborar a que el programa de Gobierno se lleve a cabo. El PSC está para servir y ayudar. Es lo que hemos hecho los últimos años, lo que hemos hecho históricamente y lo que vamos a hacer ahora. No hablaré de nombres.

Alberto Núñez Feijóo acusó a Sánchez de "corrupción política". ¿Qué le parece?

El lenguaje en política es muy importante. Se puede ser contundente y discrepar sin caer en excesos verbales. Esta expresión lo es y no encaja mucho con lo que pensábamos que era el carácter del señor Feijóo.

Isabel Díaz Ayuso incluso le llamó "hijo de puta" desde la tribuna de invitados.

Da la exacta medida de su talla personal, moral y política. Creo que con esto lo digo todo.

¿Le preocupa que el PP descarte cualquier pacto de Estado?

Es un error. En toda democracia es muy importante el Gobierno, pero también la oposición, y que se mantengan abiertos los canales de diálogo y la capacidad de pacto. Una buena oposición ayuda a hacer un buen Gobierno. Hay que poner el interés general por encima del particular.

Esto impediría la renovación del Consejo General del Poder Judicial.

No lo sé, pero le resta mucha credibilidad hablar de la Constitución y de la importancia de cumplirla y, al mismo tiempo, llevar bloqueando cinco años esta renovación.

Si los votos de ERC y Junts no hubieran sido indispensables para Sánchez, ¿la ley de amnistía estaría ahora en trámite?

La amnistía es un paso coherente con lo que hemos ido haciendo, que ha dado sus frutos, y hemos valorado los resultados electorales como una ocasión propicia para dar este paso. Si contrastamos la Cataluña de hoy con la de hace seis años, arroja un balance positivo. Lo que creo que es divisivo es persistir en referéndums.

¿Comparte que la amnistía es una forma de defender la unidad de España?

Es un signo de la fortaleza y solidez de la democracia española. Y de la voluntad de abrir y consolidar la apertura de un nuevo tiempo. Entiendo perfectamente que haya gente que tenga dudas y que haya distintos sectores a los que, emocionalmente, le cuesten medidas de este tipo. Pero la política es el ámbito de la racionalidad y de tomar medidas buscando la solución y no la cronificación de problemas. Entendiendo como bien mayor el interés general, el bien común y la convivencia. ¿Qué otra alternativa había? Era avanzar o retroceder. No se rompe España, no se rompe Cataluña, no se rompe nada.

ERC no firmó la ley de amnistía porque teme que se pueda dejar fuera al Tsunami Democràtic y a los CDR. ¿Los incluye?

No voy a entrar. Será el poder judicial quien tendrá que aplicarla. Creo que es una buena ley y que se ha redactado de una forma que deja pocas dudas respecto a su adecuación al marco constitucional. Las enmiendas son una ocasión de mejora del texto.

¿Le preocupa el pleno sobre la amnistía en el Parlamento Europeo?

Los debates no deben dar nunca miedo, pero el lugar lógico y natural para ello es el Congreso, donde se hacen las leyes. No me gusta lo que hace sistemáticamente el PP a nivel europeo de intentar interferir en la labor legislativa que corresponde al Congreso. Pero el debate no me da miedo. La amnistía no es una figura desconocida en el ámbito jurídico europeo.

Las mesas del PSOE con ERC y Junts tendrán mediadores internacionales ¿Le preocupa que el independentismo diga que esto demuestra que el 'procés' ya no es un asunto interno?

Si a estos partidos les ha parecido que puede ayudar a la generación de confianza una figura de este tipo, no tengo ningún inconveniente. Estoy convencido de que el paso que damos, en un tiempo más corto de lo que muchos esperan, va a ser valorado como un paso muy decisivo. Y que mucha gente que ahora lo cuestiona, va a ver que era una medida en la buena dirección.

Las primeras reuniones se harán en el extranjero para que participe Carles Puigdemont. ¿Es una forma de rehabilitarlo políticamente?

Cada formación política elige a sus interlocutores.

El CEO da al PSC una importante subida. ¿Cree que el retorno de Puigdemont como candidato le puede perjudicar?

Yo no he pretendido nunca que mi equipo de fútbol gane a base de que los otros equipos no pueden alinear a quien consideren mejor, siempre que cumplan el reglamento.

ERC y Junts vinculan la estabilidad del Gobierno a que se cumplan los acuerdos. La primera prueba serán los Presupuestos.

Hay unos compromisos de estabilidad de la legislatura con unos acuerdos que son conocidos, que se han hecho públicos y que nosotros vamos a cumplir. Tengo plena confianza en que habrá Presupuestos.

¿Cómo puede avanzar el pacto con Junts si apuesta por un referéndum y el PSOE por el Estatut de 2006?

Hay discrepancias muy profundas, pero ha habido acuerdo. No hay que perder de vista el contexto. Hay que frenar a la derecha y a la ultraderecha que se aprovechan de estas inseguridades para poner en riesgo la democracia. ¿No lo hemos visto estas semanas? Hay unas discrepancias que se estipulan en el documento que son muy difíciles de reconciliar. Pero sentémonos, hablemos, generemos un proceso de construcción de confianza y hagamos política. El documento muestra que nosotros no vemos el referéndum y lo hemos dicho. En la primera reunión no se resolverá todo, ni en la segunda y la tercera. Hay que hacer política.

ERC se acoge a la hemeroteca para reclamar la consulta: el PSOE dijo no a los indultos y no a la amnistía.

Respeto lo que dicen. Es más, les agradezco el ejercicio que han hecho, de entender el momento. A partir de aquí, las opiniones son conocidas. Todo lo que incida en la división y la ruptura de la sociedad catalana o española, no lo consideramos oportuno, no lo vamos a apoyar.

¿Teme que la competición ERC-Junts eleve el precio de sus exigencias?

Tengo mucha confianza en que todos tengamos el oficio político necesario para entender lo que es el juego.

Junts ha vuelto al pragmatismo y al pacto. ¿Le acerca a usted a la presidencia de la Generalitat?

No tengo esto en la cabeza. No lo sé. Me ha preocupado cero segundos estos últimos días. Lo que sí sé es que es bueno para Cataluña y para España que las formaciones políticas hagamos política. Es un paso muy importante.

A quién si le preocupan sus presupuestos es a Pere Aragonès.

Siempre hemos estado dispuestos a hablar de todo aquello que pueda ayudar a que Cataluña funcione mejor y vaya a mejor. Nos ofrecemos con la única condición de que se cumpla lo que acordamos en 2023. Hay cosas que no están en tiempo y forma, y que llevan meses de demora. Una vez constatado, podremos hablar de los de 2024.

En el Ayuntamiento de Barcelona, ¿a quién hay que priorizar: a Junts o a los Comuns?

Esto lo decidirá el alcalde de Barcelona y su grupo municipal. Tengo plena confianza en Jaume Collboni.

¿Esto formó parte de las negociaciones?

En ningún momento.

¿Y un indulto a Laura Borràs?

A mí no me consta tampoco.