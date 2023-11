La ley de amnistía ya es pública y ya está registrada, pero aún no lleva la firma de ERC. Eso es lo que ha hecho notar este lunes el partido de Oriol Junqueras, que ha argumentado que le ve a la norma problemas de "seguridad jurídica" y que no darán su aval definitivo hasta resolver estos "flecos técnicos y jurídicos". ¿Cuál es el escollo? Según indican fuentes republicanas, no ven claro cómo está regulada la amnistía en aquellas causas en las que sobrevuela el delito de terrorismo: las del Tsunami Democràtic y la de los CDR.

Estas dos causas son precisamente las que ERC tuvo que luchar más para incluir en la ley. De hecho, el pacto entre republicanos y el PSOE solo se desencalló tras una conversación telefónica entre los presidentes Pere Aragonès y Pedro Sánchez en la que quedó claro que la amnistía beneficiaría también a los investigados por formar parte del Tsunami y de los CDR. Días más tarde, cuando han visto el redactado final de la ley, a los republicanos les han surgido dudas de que sea así. "La ley es lo bastante transcendente como para que las cosas no se hagan condicionadas por nada más que no sea el rigor y la seguridad jurídica", concluyen desde el partido de Junqueras. Las causas relacionadas con el terrorismo se recogen en el apartado 'c' del artículo dos de la ley, donde se fija quién queda "excluido" de esta amnistía. En este punto se fija que no serán amnistiados "los actos tipificados como delitos de tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos" y los "actos tipificados como delitos de terrorismo" castigados por el Código Penal. Se añade una precisión importante y es que serán excluidas estas causas "siempre y cuando haya recaído sentencia firme y hayan consistido en la comisión de alguna de las conductas descritas en el artículo 3" de la directiva europea sobre la cuestión. Es una ley que tiene que ser lo más segura posible jurídicamente hablando. Será una ley mirada con lupa por todos Raquel Sans - Portavoz de ERC Entonces, ¿cuál es obstáculo si ninguna de las dos causas tienen sentencia firme? Los republicanos rechazan ampliar sus explicaciones y se escudan en el argumento de la "seguridad jurídica". La portavoz del partido, Raquel Sans, se ha limitado a decir que tiene que ser una ley "lo más segura posible jurídicamente hablando" porque "será una ley mirada con lupa por todos". Aunque no ha ido más allá, lo cierto es que ERC no podría permitirse no blindar el caso del Tsunami y de los CDR, ya que son dos casos clave para los republicanos. Además, el del Tsunami afecta, entre otros, a su secretaria general, Marta Rovira. Los republicanos han recibido la última versión del texto esta madrugada -a las dos y media, puntualizan- y defienden que ahora sus negociadores tienen que revisarla. Uno de los problemas de fondo es que ERC y Junts han negociado siempre por separado con el PSOE y sin comunicación entre ellos. Es el fruto de años de conflictos y desconfianzas. Esto significa que ni republicanos ni posconvergentes sabían el contenido la negociación que discurría en paralelo a la suya. El resultado es que Esquerra no ha visto el texto definitivo hasta este lunes. La investidura no peligra El asunto es delicado para los republicanos. No quieren tirar por la borda todo el trabajo hecho, pero no ven claro del todo el redactado final que han podido leer. Una opción para introducir los cambios sería que, como ya se ha registrado el texto, este se cambie a través de la presentación de enmiendas al articulado. "No descartamos utilizar cualquier vía que pueda merecer mejoras de la ley", ha dicho Sans. Hace un año, con la reforma del delito de malversación del Código Penal, ya ocurrió algo parecido. Los republicanos presentaron sus propias enmiendas para indicar hacia donde querían mejorar el texto. Pese a este contratiempo, los republicanos también quieren transmitir que la investidura no peligra. "No hay riesgo de que descarrile", ha afirmado Sans. Consideran que el acuerdo político que firmaron con el PSOE la semana pasada es lo bastante sólido como para encontrar una fórmula final que deje a todas las partes satisfechas.