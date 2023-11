"Golpe por golpe", dijo Isabel Díaz Ayuso este domingo ante las miles de personas que se congregaron en torno a la Puerta del Sol para manifestarse en contra de la ley de amnistía y los pactos de Pedro Sánchez con los independentistas. Este lunes, lo ha reiterado y añadido que ella será quien se ocupe de hacerlo tras denunciar que estos últimos "chulean a los españoles, igual que hacen con el presidente del Gobierno" y que "no se le puede hacer más daño a España". "Aviso, habrá respuesta", ha insistido la presidenta de la Comunidad: "Ya me encargaré de ello".

La dirigente madrileña ha reivindicado sus advertencias de estos "dos últimos años como mínimo", en los que en su opinión ha ido advirtiendo de lo que Pedro Sánchez y la izquierda serían capaces de hacer y hoy cree que sus profecías se están cumpliendo. "La ruptura constitucional, generar bandos, dividir a los españoles como nos dicen nuestros mayores", todo eso, apunta, es solo consecuencia de la actuación de la izquierda, y ha lamentado que parte de esa izquierda, donde sitúa a los diputados socialistas que no quieren enfrentarse a Sánchez, estén siendo "desleales" con los españoles. Por eso ahora levanta el brazo posicionándose en defensora de quienes no se atreven: "Yo lo denuncio, desgastándome pero siendo leal a los españoles y a quienes me han votado. Alguien tendrá que estar a la altura".

Golpe por golpe: ningún atropello sin respuesta. No nos callaremos.



Tanto daño no será gratis:

-Crean naciones arruinando a españoles.

-Desmoralizan a los mayores.

-Señalan a jueces…



… Para que Sánchez no tenga límites. pic.twitter.com/9NAvlvoljF — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) 13 de noviembre de 2023

"A cada atropello una respuesta"

Tras haber asegurado la semana pasada, poco antes de hacerse público que acuerdo entre el PSOE y Junts, que España está ya "en el comienzo" de una "dictadura", Ayuso ha asegurado este lunes que "cada atropello va a tener una respuesta". No ha especificado cuál ni cuándo, solo se ha limitado a decir que "cada atropello será denunciado con las herramientas que te da la justicia" porque esto, dice, "no es por la convivencia": "Que no nos mientan".

La presidenta, que ha reivindicado como un éxito la movilización del PP de este pasado domingo y especialmente la manifestación en Madrid, ha censurado que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, haya perdido la "neutralidad" que se le presupone a su cargo y haya criticado que el PP crispa a la población con sus intervenciones. "Yo creo que decir esto es como decir que la gente sale a la calle porque es idiota. Yo creo que todo el mundo sabe lo que está haciendo y por qué se está manifestando".

Elecciones

En línea con la intervención de Alberto Núñez Feijóo de este domingo, Ayuso ha apuntado que la solución pasa por abrir de nuevo las urnas en "unas nuevas elecciones" y "alcanzar grandes pactos de Estado". A pesar de haber dicho en su momento que era "bisoño" apelar a los socialistas que pudieran no estar de acuerdo con Sánchez, este lunes ha señalado que cree que algunos de ellos están "secuestrados" para que el presidente en funciones siga en la Moncloa, pero por aún se está "a tiempo de frenar esta deriva", y ha hecho un llamamiento para que en los cuatro días que quedan hasta la votación definitiva de la investidura de Sánchez, prevista para este próximo jueves, los diputados socialistas piensen a quién le deben su lealtad: "Una cosa es ser leal a Pedro Sánchez y otra al Partido Socialista". Pero si esto no sucede, su partido se pondrá enfrente: "No les va a salir gratis".

Por otro lado, Ayuso ha mostrado su cautela ante la convocatoria de huelga general ya anunciada por el sindicato Solidaridad, cercana a Vox. Ella ha dicho en varias ocasiones ante distintas citas que es "partidaria de trabajar" y hoy lo ha repetido. Además, ha querido rebajar las expectativas que esta convocatoria puede generar al decir que "muchos no se pueden permitir estas huelgas porque tiene daños colaterales", en referencia a que afectan al sueldo de los trabajadores que las apoyan".