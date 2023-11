Decenas de miles de personas se han concentrado este domingo en las principales ciudades de España en la movilización convocada por el Partido Popular contra la "sesión absoluta" del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, a los independentistas tras el acuerdo entre el PSOE y Junts que incluye la amnistía.

"Sánchez y Puigdemont a prisión", clamaban los asistentes en la multitudinaria marcha de Madrid, entre ellos muchas familias, que portaban banderas de España y de la Unión Europea, así como carteles en los que se podía leer 'Clamor español, Sánchez dimisión', 'España en pie', 'España está vendida', 'Amnistía no' o 'La democracia en España está en riesgo'.

Más de 500.000 los asistentes en Madrid

EPE | Madrid

Los ‘populares’ han cifrado en más de 500.000 personas los asistentes a su protesta en la Puerta del Sol de Madrid. Esta ha sido la manifestación central de todas las convocadas por el PP en las 52 capitales de provincia de España. En todas las citas, la formación ha leído un manifiesto en el que ha pedido "no ponerse de rodillas" ante el independentismo y "dar la batalla" de forma "pacífica, cívica y legítima".

"No tengáis ninguna duda que, si se me ocurriese acordar lo que está pactando Pedro Sánchez, habría una gran huelga general en toda España", ha asegurado Feijóo, que ha estado acompañado por la presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP regional, Isabel Díaz Ayuso; el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, y el expresidente José María Aznar, entre otros dirigentes del PP, ha dicho estas palabras ante las peticiones de los asistentes de una "huelga general".

Gritos de "Puigdemont de prisión" en Barcelona

Carlota Camps | Barcelona

Unas 6.500 personas, según la Guardia Urbana, han participado este domingo en la manifestación de Barcelona contra la amnistía. El grito más coreado ha sido, como ya viene siendo habitual, el de "Puigdemont de prisión", pero hoy ha tenido compartido protagonismo con toda una amalgama de directrices contra el líder del PSOE, Pedro Sánchez, por haber pactado con ERC y Junts. Desde "este presidente es un delincuente", hasta "fuera traidores de las instituciones", pasando por "España no se vende, España se defiende" o el "que te vote Txapote".

"El acuerdo Sánchez-Puigdemont es una humillación. Pero estamos convencidos de que vamos a darle la vuelta con todos los recursos legales que el Estado de derecho pone a nuestra disposición", ha afirmado antes de empezar el presidente del PP de Cataluña, Alejandro Fernández, que ha acudido a la concentración acompañado del líder municipal, Daniel Sirera, y del presidente del PP de Barcelona, Manu Reyes, que ha leído el manifiesto del partido que se ha leído también en el resto de capitales.

"España no se vende", cánticos en el centro Murcia

Redacción | Murcia

Miles de personas con pancartas y banderas de España inundaron la plaza del Cardenal Belluga de Murcia para protestar contra el pacto de gobierno de PSOE y los partidos independentistas catalanes.

Convocados por el PP, frente a la Catedral de Murcia desde las 12 horas, los manifestantes, llegados muchos de ellos en autobuses desde distintos puntos de la Región, ocuparon el epicentro de la protesta y las calles aledañas, en una calurosa mañana.

Niños, ancianos y adultos, muchos de ellos no adscritos al partido convocante de la concentración, portaron pancartas con lemas como "Pedro Sánchez, dictador, tirano y mafioso" o "España no se vende", y llevaron banderas de España a modo de capa y banderolas de España, de la UE y del PP, mientras clamaban "Puigdemont a prisión" o "dictador, Pedro Sánchez".

Gran afluencia en la Comunidad Valenciana

Ramón Ferrando | València

Miles de personas se han concentrado esta mañana ante la sede de la delegación del Gobierno, en un acto que ha tenido tintes festivos y ha recordado a los mítines de campaña del PP. Vox se ha sumado a la convocatoria con la presencia de sus principales representantes en València.

La encargada de dar pistoletazo de salida al acto ha sido la alcaldesa de València María José Catalá con palabras de agradecimiento a los asistentes. Desde el primer momento, los populares han querido dejar al margen a cualquier exaltado. De hecho, tanto Catalá como el diputado Esteban González Pons han interrumpido su discurso para acallar a un grupo de ultras.

Clamor en Alicante

Sara Rodríguez | Alicante

Con cánticos contra Sánchez y Puigdemont, gritos de Viva España y apelando a la unidad del país. Así ha transcurrido la manifestación en protesta a la amnistía convocada por el PP en Alicante. Miles de personas de la provincia se han dado cita este domingo a las 12.00 horas en la plaza del Ayuntamiento de Alicante para manifestarse en contra del pacto alcanzado entre el PSOE y los independentistas.

Al acto han acudido el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, que ha clamado, micrófono en mano un no claro a la amnistía. “Nuestra carta magna está sufriendo un ataque. (Sánchez) tras perder las elecciones se ha puesto al frente del movimiento independentista. Están vendiendo la libertad y la igualdad de los españoles y lo están haciendo ocultándose y engañándonos”.

Más de 10.000 asistentes en Palma

Irene R. Aguado | Palma

Miles de personas han acudido este domingo por la mañana a la cita convocada por el PP para protestar contra la amnistía a los independentistas y la investidura de Pedro Sánchez. Tanto los organizadores, como la Policía Nacional y la Delegación del Gobierno han cifrado en unas 10.000 personas los asistentes a la manifestación.

Los asistentes se han concentrado puntuales a las doce de la mañana con pancartas, banderas de España y gritos de 'Pedro Sánchez, traidor'. Se han podido escuchar otras proclamas como 'Que te vote Txapote', 'España no se vende, se defiende' o 'Puigdemont, a prisión'.

Indignación en Asturias

Juan A. Ardura | Oviedo

Carteles de "Pedro Pinocho", "Otegi terrorista", "España es una y no cincuenta y "Los españoles no votamos esto", han podido verse esta mañana en las calles de Oviedo. Los populares aseguran que no se van a callar ante el "desafío a la democracia" que supone la ley que el PSOE ha pactado con los partidos independentistas catalanes, subrayado la necesidad de que la "indignación que sentimos" se convierta en un "clamor" que se oiga en toda España.

"No somos fachas", dicen en las protestas en Galicia

Redacción | Galicia

Los populares gallegos invitan a los ciudadanos a salir a la calle para defender "la democracia, la Constitución y la igualdad entre españoles, pacíficamente, con tranquilidad y con serenidad". "Estamos ante un desafío a nuestra democracia que requiere la acción de los demócratas, sin distinción de ideología", señaló la secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, en la presentación de las marchas, que se celebran simultáneamente en toda España.

Unas 4.000 personas de todas las edades han acudido este mediodía a la plaza de la Peregrina de Pontevedra para clamar contra la futura ley de amnistía que le dará la llave del Gobierno de España a Pedro Sánchez. La cita fue convocada por el PP a nivel nacional en todas las capitales de provincia, y en la pontevedresa ha estado presente el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda.

Por su parte, en A Coruña, miles de personas tomaron la plaza frente al palco de la música de los Jardines de Méndez Núñez para visibilizar su descontento hacia el pacto entre PSOE y Junts. Entre gritos de "España unida jamás será vencida" y "España sí, Sánchez no", clamaron por "la libertad, la igualdad y la convivencia", en palabras del presidente provincial de los populares de A Coruña, Diego Calvo, que fue el encargado de poner voz al manifiesto.

Andalucía coge la bandera contra el agravio

Isabel Morillo | Sevilla

Con banderas españolas, algunas también verdiblancas, las calles de las ciudades andaluzas se han llenado este domingo respondiendo a la llamada del PP. Las manifestaciones más masivas, según los datos del PP, son las de Málaga y Sevilla, donde ha acudido el líder del PP andaluz y presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno. Las estimaciones de asistencia a concentraciones convocadas por el PP, según datos recogidos por Policía Nacional, hablan de 12.500 personas en Almería, 3.800 en Cádiz, 15.000 en Córdoba, 30.000 en Granada, 10.000 en Jaén, 5.000 en Huelva, 25.000 en Málaga y 30.000 en Sevilla.

Los alcaldes de las principales ciudades andaluzas, las ocho capitales están gobernadas por el PP tras las últimas elecciones municipales, se han esforzado en los últimos días, por orden de Génova, en llamar a sus vecinos a las calles este domingo. El PP asegura que en Andalucía la respuesta ha sido “masiva” y las imágenes de las principales ciudades dejan pocas dudas de la respuesta multitudinaria.

El PP de Canarias pide un "referéndum" en forma de elecciones

Redacción | Canarias

El presidente del Partido Popular de Canarias y vicepresidente del Gobierno canario, Manuel Domínguez, ha arremetido contra el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, por su acuerdo "unilateral" con Junts y ha dejado claro que España "no está en venta; España no se divide; España es solo una Nación".

Manuel Domínguez se ha pronunciado así con motivo de su asistencia a la concentración del Partido Popular en Santa Cruz de Tenerife en contra de la amnistía y en defensa de la igualdad de todos los españoles y que también se ha desarrollado en Las Palmas de Gran Canaria y en el resto de capitales de provincia de todo el país.

En declaraciones a los periodistas, Manuel Domínguez ha destacado que hoy es un día importante para España y para Canarias y ha resaltado la masiva afluencia de personas que se han querido manifestar de forma pacífica en las dos capitales canarias, y en el resto del país, en contra de la "decisión unilateral" de Pedro Sánchez.

Mañueco pide una respuesta "sin distinción de ideologías"

Redacción

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha reclamado este domingo la reacción de todos los demócratas "sin distinción de ideología" contra la amnistía y ha acusado al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de estar "al frente del movimiento independentista".

En una abarrotada Plaza del Liceo de Salamanca, el líder del Ejecutivo autonómico ha dado lectura al manifiesto en defensa de la igualdad de los españoles, en el marco de las concentraciones que el PP ha convocado este domingo en las principales plazas del país.

"Estamos ante un desafío a nuestra democracia que requiere la reacción de los demócratas, sin distinción de ideología", ha trasladado Mañueco, que ha avisado a los que "hoy miran a otro lado y no hacen nada" que "se arrepentirán en el futuro de haber sido cómplices con su pasividad en un momento clave de nuestra historia".

El PP vasco pide una respuesta "serena"

Redacción

Los popular del País Vasco ha pedido a la sociedad una respuesta "serena y firme" ante el "ataque contra la democracia española" que supone la Ley de amnistía acordada por PSOE y Junts para facilitar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, al tiempo que ha demandado tamién "la reacción de los demócratas, sin distinción de ideología", con el fin de que "la libertad, la igualdad y la convivencia sigan marcando nuestro horizonte".

Medio millar de personas ha secundado la convocatoria del Partido Popular contra la amnistía en Vitoria-Gasteiz, celebrada este domingo en la plaza de los Celedones de Oro, junto al céntrico edificio de Correos de la capital alavesa. También han habido concentraciones en Bilbao y San Sebastián. El exlíder del PP vasco Carlos Iturgaiz ha advertido que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, está poniendo en peligro "la unidad de España, la Constitución y la igualdad de todos los españoles".

Unas 20.000 personas llenan las calles de Santander

Redacción

Miles de personas (20.000 según el PP y 15.000 según la Policía Nacional) han llenado este domingo las calles de Santander, que ha tenido que cortar al tráfico alguna de sus principales calles, para manifestarse en contra de la amnistía, al grito de 'Sánchez dimite, España no te admite'.

Los manifestantes han abarrotado al mediodía la Plaza de Pombo y posteriormente han recorrido las principales calles del centro hasta llegar a la sede de los socialistas, en la calle Tres de Noviembre. Entre las personas que han secundado las protestas se encontraban jóvenes, mayores y familias enteras, con banderas de España sobre sus hombros. En la concentración en la Plaza de Pombo la presidenta de los 'populares', María José Sáenz de Buruaga, ha leído un manifiesto en defensa de la igualdad de todos los españoles, acompañada por la alcaldesa de Santander, Gema Igual, y la presidenta del Parlamento, María José González Revuelta.

Buruaga ha destacado que España es hoy "un clamor" por la igualdad, la dignidad, la justicia, la convivencia y la diversidad, y está diciendo en cada rincón del territorio "no al privilegio, no a la impunidad, no a la amnistía".

Miles de personas salen a calles de C-LM

Redacción

El PP de Castilla-La Mancha se ha echado este domingo a las calles de las cinco capitales de provincia para rechazar con concentraciones multitudinarias el acuerdo de investidura entre PSOE y Junts y la amnistía, pidiendo al presidente castellanomanchego, Emiliano García-Page, que "recapacite" y pida a los diputados socialistas en el Congreso de los Diputados elegidos por las circunscripciones de la región que voten "en conciencia" y "paren" dicha amnistía.

Así se ha pronunciado el presidente de los 'populares' castellanomanchegos, Paco Núñez, que ha participado en la concentración convocada en la plaza de Zocodover de Toledo acompañado por el alcalde de la ciudad y presidente provincial del partido, Carlos Velázquez.

Una concentración que ha tenido una afluencia de 10.000 personas, según fuentes del PP, y 5.000 según los datos de la Policía ofrecidos por la Delegación del Gobierno y que se ha desarrollado sin incidentes entre banderas de España y pancartas contra la amnistía y Pedro Sánchez y cánticos también contra Emiliano García-Page y Carles Puigdemont.