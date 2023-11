La Asamblea Regional de Murcia ha rechazado la propuesta de Podemos de crear una Comisión de Investigación sobre el incendio de Atalayas. Con 29 votos en contra, Partido Popular y Vox se han opuesto frente a los 15 'síes' del PSOE y de la propia formación morada.

"Esta Cámara tienes las competencias y la autoridad" para hacerlo, ha defendido la portavoz de Podemos, María Marín, que ha calificado de "vergonzoso" que la última comisión de investigación en la Asamblea fuera sobre la llegada de pateras, mientras que se rechazó la de muertes en residencias o la de la vacunación irregular contra el covid de altos cargos. "Para la Justicia no hay espacio en esta Cámara, para la xenofobia, sí. No sé cómo le van a explicar a las víctimas lo que ha ocurrido hoy porque yo no podría mirarles a la cara", les ha dicho a los diputados populares y de Vox.

"¿Para qué se levantan ustedes todas las mañanas si ante la mayor tragedia de la historia de un local de ocio, ante 13 muertes inocentes, deciden mirar a otro lado?", ha preguntado María Marín a los diputados

Desde el PP, la parlamentaria María del Carmen Ruiz Jódar ha explicado que han votado que no "porque no vamos a permitir que con nuestros votos Podemos saque rentabilidad política del dolor y de la tragedia". La diputada ha dicho que se han negado a la comisión "porque este asunto ya está siendo investigado y porque confiamos plenamente en la justicia". Y también, ha añadido, "hemos votado que no, por encima de todo, por respeto a los familiares de las víctimas".

▶ "Las familias de las personas fallecidas en el incendio de Atalayas merecen conocer toda la verdad"



Tras la acusación de Ruiz Jódar sobre la supuesta utilización del dolor de las víctimas por parte de Podemos, María Marín le ha contestado que "hay algo mucho más terrible: ignorar ese dolor".

Juan Andrés Torres, socialista, ha defendido la utilidad de la comisión, esgrimiendo que es un asunto de "interés público". Por tanto, "por transparencia y por esclarecer los hechos, por adoptar todas las medidas necesarias para que una tragedia así no vuelva a suceder y por depurar responsabilidades", el Grupo Parlamentario Socialista votó a favor.

El diputado de Vox Antonio Martínez Nieto se mostró en contra de la comisión porque "no contribuye a ese propósito fundamental de tener una Ley de Espectáculos". Además, dijo que hay un expediente judicial para conocer lo que ocurrió. "Esa investigación pormenorizada se va a hacer en el ámbito judicial. No vemos qué claridad puede arrojar esta comisión", señaló.