El PP sigue endureciendo el tono a la espera de que este jueves se registre la ley de amnistía después de los avances entre el PSOE y ERC para pactar las cuestiones pendientes y tras la trascendental fotografía del número tres de los socialistas, Santos Cerdán, y el ‘expresident’ de Cataluña, Carles Puigdemont, huido de la justicia española desde hace seis años en Bélgica. Alberto Núñez Feijóo dio por hecho que “en cuestión de horas, minutos o ahora mismo” se registrará la norma. Y advirtió de las consecuencias en su opinión: “Tras llevar al Gobierno de España al borde del precipicio constitucional, Sánchez ha decidido dar un paso adelante”.

En un desayuno informativo en Madrid, durante la presentación de la presidenta de Extremadura, María Guardiola, el líder del PP se anticipó al inminente registro de la ley en el Congreso, advirtiendo de que “convertirá en represor al Tribunal Supremo, debilitará el Estado de las autonomías acrecentando los privilegios de una minoría política” y, sobre todo, concluyó: “Legitimará el discurso del independentismo, que saldrá reforzado para volver a echar pulsos al Estado”.

Feijóo criticó con dureza a Sánchez por “haber llegado a utilizar el día del cumpleaños de la futura jefe del Estado”, en referencia al martes, el día en el que la Princesa de Asturias juró la Constitución tras alcanzar la mayoría de edad, “para tapar una decisión indigna” que permitirá al presidente en funciones, dijo el conservador, “ser capaz de superarse con una indignación mayor”.

El líder del PP reprochó a Sánchez “llevar una deriva en contra de los consensos en España, al amparo del estado de las autonomías y la propia Constitución” con el objetivo de “atacar y controlar las instituciones”. Y criticó muy duramente haber tomado decisiones contrarias “a todo lo prometido”.

“Dijo que no gobernaría con Podemos e hizo a su líder vicepresidente; prometió que no habría indultos y no tardó en concederlos; prometió trabajar contra la corrupción y rebajó la malversación. Ahora ha tocado tener un letrado mayor del Congreso afín porque calificará la ley de amnistía. Garantizó que los violadores no verían rebajadas sus penas y salieron más de 1.000 de prisión. Y ha terminado de blanquear a ETA. Aseguró que traería a Puigdemont para ser juzgado y ya vemos lo que pasa”, afirmó, para situarse en el presente:

“Ahora toca la amnistía. Hasta antes de las elecciones decía que no se produciría en ningún caso porque es inmoral e inconstitucional. Y tras perder las elecciones ha reconocido que su palabra no vale nada y que hará todo por seguir en el poder”, zanjó Feijóo.

Mientras Feijóo intervenía, PSOE y ERC daban a conocer otro de sus acuerdos clave para confirmar el apoyo a la investidura de Sánchez: el traspaso de Rodalies (el servicio de cercanías en Cataluña) a la Generalitat. Precisamente sobre los socios de Sánchez el líder del PP también habló en distintos momentos, usando la ironía: “¿Les ha hipnotizado con su encanto? ¿Los ha convertido en constitucionalistas? ¿Les ha convencido de su progresismo?”, se preguntó. “Ninguna de las tres. Sánchez les da todo, sin pedir otra cosa que permanecer en el poder”.

Como lleva haciendo todas estas semanas, Feijóo volvió a repetir que él se negó a aceptar las condiciones de los independentistas para ser presidente a diferencia de Sánchez. En realidad, se refiere a las relativas a Junts porque ERC nunca se abrió a hablar con los conservadores. “Yo rechacé el chantaje, él lo acepta encantado. Yo me presté a hablar defendiendo unos principios, él solo lo hace para ser presidente. Si yo hubiera hecho lo que Sánchez ha hecho, no podría aguantar la mirada de mis ocho millones de votantes”, aseguró.

También pidió repetir elecciones generales, otra de las claves en el argumentario del PP para hacer frente a la amnistía. “Sánchez no tiene derecho ni consentimiento para hacernos pasar por lo que está pasando el pueblo español. No quiere las urnas porque sabe que le he ganado. No quiere volver a las elecciones. Desde aquí le pido que sea valiente, que por una vez no se esconda tras el comodín nacionalista, convoque elecciones y someta el acuerdo a la valoración de los españoles”, zanjó.