La Princesa ha recibido, en el Palacio Real, el collar de la Orden de Carlos III, que es la más alta distinción honorífica entre las órdenes civiles españolas y se concede, desde hace más de dos siglos, a miembros de familias reales y jefes de Estado y de Gobierno, tanto españoles como extranjeros.Tras ello, la princesa ha pronunciado un breve discurso en el que ha pedido a los españoles que confíen en ella. “Me he comprometido solemne, formal y públicamente con nuestros principios democráticos y con nuestros valores constitucionales, que asumo plenamente. Y he contraído una gran responsabilidad con España ante las Cortes Generales, que espero corresponder con la mayor dignidad y con el mejor ejemplo. Me debo desde hoy a todos los españoles, a quienes serviré en todo momento con respeto y lealtad. No hay mayor orgullo. En este día tan importante —que voy a recordar siempre con emoción— les pido que confíen en mí, como yo tengo puesta toda mi confianza en nuestro futuro, en el futuro de España. Muchas gracias”, ha terminado la Princesa su intervención, respondida con un largo aplauso.