El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (PP), solicitó este jueves al Gobierno que eleve la alerta antiterrorista tras los últimos ataques que se han registrado en capitales europeas poco después de la guerra desatada entre Israel y Hamás en Oriente Próximo. Esta mañana, en una entrevista en Telecinco, se le ha preguntado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por la petición de Almeida y ha empezado diciendo que hay que mandar "un mensaje de tranquilidad" a la ciudadanía, pero ha acabado pidiendo a los españoles que "sí que estén en alerta, que tengan ciertas precauciones".

"Vemos a nuestros socios, a nuestros vecinos franceses y alemanes, en situacion de tensión y nosotros no estamos fuera de esa posibilidad", ha dicho en otro momento el político gallego. Se refería a las alertas por atentados que han obligado a desalojar numerosos edificios e instalaciones en Alemania y Francia, donde también un profesor murió apuñalado al grito de 'Allahu Akbar' (Dios es grande). En Bruselas, dos ciudadanos suecos también fueron asesinados después de que el agresor lanzara esa consigna.

Fuentes del Ministerio del Interior ya reclamaron a Almeida la víspera que no haga "política partidista con algo tan serio como la alerta antiterrorista" y este viernes se lo han exigido a Feijóo. Un portavoz del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska ha recomendado al político gallego "responsabilidad". "Lo que nosotros pedimos a los políticos es que estén a la altura", ha señalado ese portavoz.

Feijóo ha comentado también en la entrevista con 'La mirada crítica' que estará muy pendiente de lo que salga esta tarde de la reunión convocada por Interior con los representantes de los grupos parlamentarios en el ministerio. Marlaska decidió organizar ese encuentro para intentar poner coto a las especulaciones sobre el riesgo de un atentado yihadista en España y después de ver que Almeida reclamaba públicamente que se eleve a nivel 5 la alerta antiterrorista. El ministro quiere detallar las razones técnicas y las informaciones de los servicios de inteligencia que han llevado a que la Mesa de Evaluación de la Amenaza Terrorista española haya decidido mantener el nivel de alerta, aunque reforzando la vigilancia de algunos edificios y zonas claves.

Quejas por falta de información

El líder del PP también ha mostrado su malestar por la falta de comunicación con Pedro Sánchez, también en este asunto de la lucha antiterrorista. "Falta información", se ha quejado. "No me ha dado ninguna información en materia antiterrorista y en materia de este conflicto, en la guerra en Oriente Medio, lo único que me ha explicado el día que me llamó para su investidura son las generalidades de la ley. Lo que me podía informar leyendo cualquier periódico. Y desde ese momento hasta hoy no he tenido ninguna información", ha explicado.