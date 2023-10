El concejal gijonés Oliver Suárez anuncia que se desvincula de Vox: "Me llaman desleal por apelar al diálogo"

El tablero político de Gijón comienza a despejarse. El concejal Oliver Suárez acaba de anunciar mediante un comunicado que abandona Vox y que ha pedido su baja del grupo municipal. El comunicado ha llegado a la vez que se está celebrando el Pleno municipal y en el mismo habla de "purgas" de "tiempos de ordeno y mando" y donde carga duramente contra la formación de Santiago Abascal en la ciudad por las últimas horas vividas. "Dicen que soy desleal por apelar al diálogo", ha indicado. Además, en el comunicado ha dejado entrever que prestará su apoyo para que el actual gobierno de derechas de Foro y el PP se mantenga. "Si las partes lo tienen claro no hay ninguna incertidumbre", ha dicho tras confirmar su salida.

Una salida que es el último capítulo de la ruptura del gobierno local de la ciudad tras anunciar la portavoz de Vox, Sara Álvarez Rouco, cambios de calado en el FICX y acabar con ello con la paciencia de la alcaldesa, Carmen Moriyón. La marcha de Suárez ha venido acompañada de un comunicado muy duro. En el mismo repasa las últimas horas vividas en Vox. "Como saben, el pasado diez de octubre mi compañera Sara Rouco ofreció una rueda de prensa dando su versión de los hechos. Yo no la comparto, pero eso no es lo relevante ahora", arranca el texto. "Lo relevante es que mi compañera siguiendo las directrices de Vox habló de deslealtad en referencia a mi persona. Por eso no entendí que no me abrieran un expediente disciplinario o no me expulsaran directamente", agregó. "Hablan de deslealtad por apelar al diálogo de los tres partidos que forman el gobierno local siendo Vox uno de ellos", sigue.

"Sé que ellos no quieren echarme. Quieren que me vaya yo. Pues me voy", anuncia el comunicado de Suárez. "Me voy como se han ido tantos otros, como han purgado a tantos, en el contexto de un partido que ha cambiado profundamente, que no es el que yo conocí, aquel donde cambíamos todo... liberales, conservadores...", recuerda. "Eran los tiempos del sentido común", añade. "Ahora son los tiempos del ordeno y mando sin posibilidad ni de que te escuchen. Eso tiene muy poco que ver con aquel 'sin miedo a nada ni a nadie'. Desgraciadamente tienen miedo a los de su propia casa", dice.

Suárez se dirije ahora a Carmen Moriyón y a la portavoz del PP, Ángela Pumariega. "Apelo finalmente a la Alcaldesa y a la portavoz del PP para que dejen claro qué rumbo quieren seguir. Espero que no sea el de Floro y los suyos, que también han empezado ya a insultar. Por supuesto yo ahí no estaría", manifiesta. "Si las partes lo tienen claro no hay ninguna incertidumbre de cara a la gobernabilidad. Al contrario, la estabilidad está garantiza", afirma en un parte en la que deja entrever que apoyaría con su voto a lo que ahora es el bipartito. "Superaré esta pesadilla y todos trabajaremos por Gijón. Algo que ya dije en esa rueda de prensa tan 'desleal', a juicio de los de Madrid y hasta de alguno de Barcelona", zanja.

La salida de Suárez llega después de que hasta ahora hubiera mantenido la presidencia de Divertia pese a que Moriyón retiró a Álvarez Rouco las competencias que ostentaba, las de Festejos, el número dos de Vox en Gijón había mantenido hasta ahora el cargo con el que había empezado el mandato, rompiendo así el pacto de gobierno por el que Vox apuntalaba a Foro y al PP.

La salida de Vox del gobierno ha generado un terremoto político en la ciudad. Esta se produjo después de que Álvarez Rouco anunciara en una rueda de prensa la introducción de cambios en el FICX. Entre otras cosas habló de la creación de un premio a una persona o película que representara los valores de "esfuerzo y respeto a los demás" que, a su juicio, son los valores de su formación. Además no garantizó que fueran a entregarse los premios Rambal que da el colectivo LGTBI Xega.

Ello hizo que Carmen Moriyón reaccionara prácticamente al instante. Lo hizo primero en redes sociales escribiendo en "X" un escueto "se acabó". Después convocó de tarde a los medios. Fue para, tal y como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, del Grupo Prensa Ibérica, para anunciar que sacaba a Vox del gobierno local. Esta salida ha ido por partes puesto que en realidad cesó a Sara Álvarez Rouco del área de Festejos y de la administración de Gijón al Norte, la entidad que gestiona el plan de vías.

Mientras, Oliver Suárez siguió en Divertia. Y comenzó a maniobrar. Leyó en la sala de prensa ante los medios un comunicado en el que desautorizaba a su propio partido y pedía diálogo para el FICX. Un gesto muy bien recibido por la Alcaldesa y que se interpretó por los partidos de la oposición como una declaración de transfugismo. Tampoco sentó nada bien en Vox, como es lógico, pero pese a ese gesto no cesaron a su edil. Ahora, ha anunciado que se marcha él en un Pleno que se está celebrando ahora mismo y que se prevé que sea de los más broncos de los últimos meses.