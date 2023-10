¿Quién va y quién no va a la manifestación del 8 de octubre contra la amnistía en Barcelona?

Entre el historial de efemérides que se derivaron del convulso octubre de 2017 también está la del 8 de octubre, fecha de la manifestación más concurrida convocada contra el independentismo en Barcelona con Societat Civil Catalana al frente y de la mano de partidos como Ciutadans, el PP y Vox, además de representantes del PSC. De la foto de entonces poco queda, puesto que se ha producido renovación de caras, pérdida de influencia y de roles -el partido naranja lucha ahora por mantener su representación y los populares ya no están en la Moncloa- y cambio de estrategias fruto de un contexto que tampoco es el mismo. Prueba de ello es que, seis años después, los socialistas, enfrascados en la negociación de una amnistía de los líderes del 'procés' que permita la investidura de Pedro Sánchez, se han borrado de una foto que consideran que va en contra de la senda de la convivencia que pregonizan.

Ni Salvador Illa ni Josep Borrell

Hace seis años, el entonces líder del PSC, Miquel Iceta, no fue a la manifestación del 8 de octubre. Sí lo hizo, tras comprobar que fue multitudinaria, a la del 29 de octubre, dos días después de la DUI, y donde se hizo un 'selfie' con dirigentes del PP como Xavier Garcia Albiol, Dolors Montserrat o Enric Millo que los independentistas aún le reprochan. Pero al 8-O sí que fue Salvador Illa, entonces secretario de organización del PSC, y diputados como David Pérez y el exministro Celestino Corbacho antes de dejar el partido para enrolarse en las filas de Ciutadans justo un año después. Esta vez, Illa, que es ahora quien lleva el mando en el PSC, no solo no asistirá, sino que el partido se ha desmarcado de una convocatoria contraria a sus intereses y si asiste uno de sus dirigentes lo hará "a título personal".

La consigna de la cúpula es no hacer ningún movimiento que lesione las negociaciones para la investidura de Sánchez y la ponga en peligro, que es justo lo que buscan los partidos de la derecha haciendo presión desde la calle en contra de la desjudicialización del 'procés'. Significativa será también la ausencia de Josep Borrell, ahora alto representante de exteriores y seguridad de la UE. En 2017, sus discursos contra los partidos independentistas desde el escenario de las distintas manifestaciones unionistas, empezando por la del 8-O, fueron especialmente alabados y abrieron una brecha nunca cerrada con el movimiento.

El protagonismo de Ayuso (y Feijóo)

La otra gran diferencia entre 2017 y ahora, está en el PP. Hace seis años, los populares lideraban desde la Moncloa la lucha contra el 'procés', y a la manifestación solo fueron representantes del PP catalán, con Albiol, Montserrat o Millo como caras más visibles. Este domingo, en cambio, el PP se vestirá de gala en Barcelona. Tras el fracaso de su investidura, Alberto Núñez Feijóo anunció este lunes que acudiría a la manifestación de SCC, sumándose así -con tres semanas de retraso- a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, una de las primeras dirigentes del PP en confirmar su asistencia y una de las voces más duras contra el independentismo, en contraposición con las posiciones más moderadas de su líder. También estará el presidente del PPC, Alejandro Fernández, cada vez más enfrentado con Feijóo; así como otros representantes como Manu Reyes, Daniel Sirera, Nacho Martín Blanco y los diputados del Congreso y el Parlament.

A pesar de que SCC ha pedido a los partidos que eviten capitalizar la manifestación, los populares saben que este 8 de octubre es una de las principales bazas para su objetivo de erigirse como el voto útil del unionismo en Catalunya y liderar la batalla contra la amnistía. Una competición que en 2017 ganó claramente Ciutadans, y que dejó al PP con una representación testimonial en Catalunya. En este marco, la dirección de Génova ve la concentración como la segunda parte de la que convocó su partido el 24 de septiembre en Madrid, cuando Feijóo consiguió posar con los expresidentes Mariano Rajoy y José María Aznar, reforzandose internamente antes de la investidura fallida y dejando a un lado las críticas por su aproximación con Junts en las negociaciones.

De Rivera y Arrimadas a un partido en horas bajas

Pero será en las filas de Cs donde más se verá el paso de los años, y su caída desde el 'cielo' político. Con el partido en pleno auge, Albert Rivera y Inés Arrimadas fueron dos de los grandes protagonistas de la manifestación de hacer seis años. En aquel momento, Cs supo canalizar el descontento de una importante parte de los catalanes no independentistas que les acabaron dando la victoria en las elecciones catalanas de aquel mes de diciembre, llegando a los 36 diputados en el Parlament de Catalunya. Han pasado más de 2.000 días y aquellas cifras casi parecen ya un sueño para el partido naranja, que el pasado mes de julio renunció a concurrir a las generales después de sus residuales resultados de las municipales.

Sin embargo, conocedores de que su principal baza sigue siendo Cataluña -donde aún mantienen seis escaños-, Ciutadans enviará las caras más conocidas que aún mantiene entre sus filas al Passeig de Gràcia. Allí estarán, pues, el secretario general del partido, Adrián Vázquez, los también eurodiputados Jordi Cañas, Eva Poptcheva, Maite Pagazaurtundúa, además del líder de la formación en Cataluña, Carlos Carrizosa y el resto del grupo parlamentario.

Santiago Abascal se estrena

Quien no tuvo ningún papel en 2017, porque aún no tenían representación, es Vox, a pesar de la organización estuvo presente. El partido de extrema derecha entró por primera vez en el Parlamento de Andalucía en diciembre de 2018 y acabó de ganar protagonismo durante el juicio del 'procés', donde ejercieron de acusación particular. Seis años después, tienen 33 diputados en el Congreso y gobiernan varias comunidades autónomas de la mano del PP. En este contexto, Santiago Abascal será una de las caras nuevas de la manifestación del domingo, donde también estará el secretario general del partido y líder en Catalunya, Ignacio Garriga, así como el portavoz Joan Garriga y el líder municipal Gonzalo de Oro.