El PP de Godella ha convocado una reunión de urgencia con la oposición tras el comentario machista que el vicealcalde popular Vicente Estellés dirigió a la concejala Irene Ferré, (Cuidem Godella) un encuentro que buscaba aplacar los ánimos antes de la sesión plenaria pero que no ha satisfecho a ninguna de las partes.

“No hemos sacado nada en claro”, ha lamentado Ferré instantes después de la reunión en la que también han participado María Lurueña, portavoz del grupo municipal popular, y Rosa Pardo, responsable de Compromís per Godella. “María ha intentado una reunión con el alcalde para ver si había manera de hablar del tema, pero al final solo ha venido ella a mi despacho. Más que reunión ha sido una charla para salir del paso. El vicealcalde no dimitirá y el alcalde no lo quiere cesar”, afirma Ferré.

En ese sentido, la edila de Cuidem Godella critica el cierre de filas del Partido Popular reaccionando tarde y mal al comentario machista –“tan abierta que eres, cuando quieras hacemos un trío”, fueron las palabras del vicealcalde del PP– con un comunicado lanzado desde el perfil oficial del Ayuntamiento y en el que, entre otras cosas, se apoyaba la igualdad efectiva y se rechazaba rotundamente cualquier manifestación sexista que pueda vulnerar los principios básicos de convivencia. “Son palabras vacías. Si tanto la apoyan, ¿por qué se han cargado la Concejalía de Igualdad? Y sobre el rechazo a las manifestaciones sexistas solo hay que ver lo que ha pasado estos últimos días”, reflexiona Ferré.

Rosa Pardo, de Compromís, comparte la decepción de la edila ecologista al considerar que desde las declaraciones machistas y sexistas del vicealcalde del Partido Popular no se ha adoptado ninguna medida tendente a corregir o rechazar el comportamiento del también delegado de Agricultura, Servicios Sociales y Fiestas. "Al contrario, como en anteriores situaciones similares lo que están tratando es de encubrirlo. Está en sus manos decidir de qué lado están: en el de la vergüenza y el desprecio, o el de la convivencia y el respeto", manifesita la concejala valencianista.

Y tampoco ha sacado nada en claro la representante del Partido Popular, que afea cierto enroque en la oposición pero describe una actitud similar en su propio partido. “Están muy ofendidas. Irene entiende que se ha producido una situación de acoso sexual y la actitud de no reconocer nada por parte de nuestro partido les ofende”, explica Lurueña. “Yo estaba en la comisión, tenía a Vicente Estellés al lado y ni yo, ni la presidenta de la comisión oímos nada de eso. Yo creo a Vicente cuando dice que fue un comentario genérico, no dirigido personalmente a Irene”, señala.

El PP confirma que el vicealcalde no dimitirá en el pleno de esta tarde, y únicamente ofrecerá “una disculpa por sus afirmaciones inoportunas, impresentables y reprobables, pero no por dirigir un ofrecimiento sexual personalizado”. Lo que sí ha puesto el equipo de gobierno a disposición de la concejala agraviada es la posibilidad de activar el protocolo contra el acoso sexual y por razón de sexo con el que cuenta Godella desde 2018, pero para ello, aseguran desde el PP, antes tiene que existir una denuncia.

Finalmente, en cuanto a la sustitución de la concejalía de Igualdad por el área de la Mujer, los populares argumentan que la igualdad es una cuestión transversal a todas las delegaciones, cuyas políticas pasan por dar una perspectiva de género en cada actuación.

Por su parte, la concejala de Cuidem Godella avanza que aprovechará la sesión plenaria de esta tarde a las 19.30 horas para leer el comunicado condenatorio firmado por su partido, PSPV y Compromís.