Oriol Junqueras ha vuelto a visitar Madrid este jueves, un día después de que Alberto Núñez Feijóo recibiera el primer de los dos rechazos a su intento de investidura. En un momento en el que las negociaciones con el PSOE para la reelección de Pedro Sánchez están a punto de acelerarse, el presidente de ERC se está prodigando más en este tipo de apariciones, para que su partido gane presencia respecto a Junts.

Junqueras ya estuvo frente al Congreso el martes de la semana pasada, coincidiendo con el debate de toma en consideración para aprobar el uso “sin limitaciones” del catalán, el euskera y el gallego en la Cámara baja. Entonces dio por hecho que la amnistía, el complejo asunto que centra la negociación, ya estaba pactada con el PSOE. Esta vez, sin embargo, no ha ido tan lejos.

“Cuando el PSOE se comprometa a ponerse al lado de la amnistía y otros avances sociales será posible llegar a un acuerdo”, ha señalado el ‘exvicepresident’ de la Generalitat, que ha citado la financiación y el traspaso de Rodalies entre esos asuntos pendientes.

El presidente de los republicanos ha evitado poner la aprobación y entrada en vigor de la hipotética ley que dé carpetazo judicial al ‘procés’ como condición previa para el apoyo de los siete diputados de su formación a la investidura de Sánchez. “Somos partidarios de que cuanto antes se revierta esta injusticia, mucho mejor”, ha dicho, antes de cerrar la puerta a que la amnistía se aplique también a los 45 agentes de policía procesados por las fuertes cargas policiales durante el referéndum del 1-O. “La ley tiene que servir para que aquellos que han sido perseguidos injustamente dejen de serlo. El referéndum no es un delito porque no está en el Código Penal. Votar no es un delito, pero golpear a ciudadanos que quieren votar sí lo es”, ha zanjado.