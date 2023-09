Los grupos municipales del municipio de Valencia Cuidem Godella, PSPV y Compromís per Godella han emitido un comunicado conjunto exigiendo la inmediata dimisión del vicealcalde y concejal de Agricultura y Servicios Sociales del PP, Vicente Estellés, después de que este realizara un comentario machista a la concejala de Cuidem Godella durante comisión informativa del pasado jueves 21 de septiembre.

Tal como relata el comunicado, en la comisión se estaba debatiendo la idoneidad de una actividad dirigida a los adolescentes del municipio cuando la concejala de Cuidem Godella, Irene Ferré, consideró que dicha actividad no era adecuada. Ante tal argumento la presidenta y miembro del PP, Cristina Sarasqueta, contestó que había que tener la mente más abierta, y Ferré argumentó que ella consideraba que tenía la mente más abierta que muchos de los miembros de la sala. Fue entonces cuando el concejal de Agricultura, Servicios municipales y Fiestas del PP y primer teniente de alcalde, Vicente Estellés, dirigiéndose a ella, le soltó: “Tan abierta que eres, cuando quieras hacemos un trio.”

El comentario no pasó desapercibido para la propia Irene Ferré ni para otras concejalas de Compromis y PSPV que estaban en la sala en calidad de oyentes y que se han querido sumar al comunicado exigiendo la dimisión del vicealcalde del Partido Popular. En ese sentido, el texto recuerda que el Ayuntamiento de Godella tiene desde 2018 un Protocolo contra el acoso sexual y por razón de sexo, en el que lo ocurrido el pasado jueves día 21 en la comisión queda tipificado en varios apartados referidos a las conductas inadecuadas de naturaleza sexual, conductas constitutivas de acoso sexual y conductas inadecuadas de naturaleza sexista.

De este modo, los grupos de la oposición consideran que el comportamiento del concejal del PP no es propio de un representante público, "y que no es digno de representar al pueblo de Godella", por lo que exigen "su inmediata dimisión, y no sin antes disculparse públicamente. Su condición de concejal en el gobierno acosando a otra concejala evidencia su total falta de respeto hacia las mujeres. En caso de no dimitir, el alcalde debe cesarlo de inmediato".

"Me sorprende la postura del alcalde"

Preguntanda por el desafortunado comentario, Irene Ferré cuenta a Levante-EMV, de Prensa Ibérica, que ayer en la junta de portavoces entregó al alcalde popular José María Musoles y al portavoz de Vox, Carlos Villanueva, el comunicado condenatorio que leerá mañana en el pleno, a lo que el primer edil contestó que en la comisión del jueves no escuchó el mencionado comentario machista. "Me dijo que él se creía lo que le contaba el concejal el concejal, y que este le había asegurado que el comentario no había sido personalizado, relata Ferré. "¿Pero cómo no iba a serlo si me dijo lo del trío justo después de decir yo que tenía la mente abierta?".

En este sentido, la edila de Cuidem Godella lamenta que el alcalde haya puesto en duda su palabra y la de compañeras de otros partidos, también testigos. "Me sorprende la postura del alcalde, que dude de algo así. Por supuesto no va a cesar a su concejal. Nos dijo que si queríamos echarle que acudiéramos a la vía judicial, narra Ferré, y añade: "Este personaje siempre hace comentarios groseros cuando llevamos mociones relacionadas con las mujeres. No es nada nuevo".

Como oyente de la comisión también escuchó el comentario Tatiana Prades, portavoz de Compromís, que considera desafortunada la postura adoptada por el partido de gobierno: "El PP podría haber acudido a la junta de portavoces con una respuesta del estilo "lamentamos este tipo de frases y no se volverán a producir", pero en lugar de eso han escogido el camino de la negación. Es absurdo".

"Comentarios así me dan asco"

"Los comentarios de Vicente en estos temas son constantes", continúa Prades redudando en el relato de Ferré, "por poner un ejemplo, en una comisión donde se abordaba el tema de la prostitución él soltó: "Pues hay putas que lo hacen muy bien". Comentarios así me dan asco, y han llegado a un punto que son intolerablen. Tú eres concejal y estás en un Ayuntamiento, tienes unas responsabilidades, y por mucho que pienses así no puedes verbalizarlo. Eso lo dices con tus amigos en la paella, no en una comisión", critica Prades.