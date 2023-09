Alberto Núñez Feijóo empezó su discurso de investidura “sin preámbulos” y con un ataque directo a las negociaciones entre el PSOE y los independentistas para que sea otra investidura, la de Pedro Sánchez, la que fructifique. “La amnistía o cualquier fórmula equivalente o análoga es un instrumento para superar el conflicto catalán, igualmente ese conflicto no se resolverá si no contemplamos el derecho a decidir del pueblo de Cataluña mediante un referéndum o una fórmula equivalente. ¿Con esto bastaría, no?” se preguntó. “Pues para mí, no”.

El líder del PP debutó en la tribuna del Congreso con el discurso más importante de su trayectoria política hasta ahora. Desde la tribuna de invitados le arropaban la mayoría de los presidentes autonómicos del PP. También el presidente del Senado, Pedro Rollán. Y en los escaños, diputados y senadores que en todo momento desplegaban aplausos coordinados para exhibir la fuerza de ser el primer partido político. “Yo me debo a quienes clamaron igualdad en las calles de Madrid. Preservo en mi diario las reiteradas ocasiones que he dicho defender la Constitución, jamás por imperativo legal”, aseguró Feijóo. 4 La primera parte del discurso no dejó lugar a dudas. Desde "el primer minuto", como avanzó este diario, el líder del PP se dirigió a Sánchez para confrontar modelos y alertar de lo que viene si se consuma su pacto con Junts y ERC: “No comparto que la Carta Magna pueda ser burlada mediante subterfugios con decisiones que eliminen la igualdad de todos los españoles. Por esta convicción ya les adelanto que en mi programa de Gobierno no figura la amnistía, el referéndum de autodeterminación, ni fórmulas análogas”. Esas cesiones a los independentistas, repitió, “ni son jurídica ni éticamente aceptables”. “Fuera de la Constitución no hay democracia. Ningún fin, ni la presidencia del Gobierno, justifica los medios”.