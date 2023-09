El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha trasladado al rey Felipe VI su preocupación por que la inmigración aumente en los próximos meses ya que prevén un "incremento notable" de afluencia en la Ruta Canaria.

Así lo ha afirmado Clavijo en declaraciones a los periodistas este viernes tras reunirse con Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela en el marco de la ronda de contactos con los nuevos presidentes autonómicos elegidos en los comicios del pasado 28 de mayo.

"Le he trasladado la necesidad de que Europa y el Gobierno de España tomen esta cuestión con la misma seriedad y gravedad con lo que se toman otros asuntos de la Unión Europea, porque los conflictos bélicos, la inestabilidad política o el terremoto de Marruecos hacen que preveamos un incremento notable de afluencia en esta ruta que, por otro lado, es la más peligrosa", ha expresado.

En su encuentro, que ha durado algo más de una hora, el presidente canario y el monarca han charlado también sobre la emergencia hídrica de las islas como consecuencia del cambio climático.

Ante esta situación, Clavijo ha defendido ante el rey la "necesidad" de que haya una inversión que permita dotar a Canarias de infraestructuras que garanticen el suministro de agua a la población, ya que hay islas como Lanzarote en las que la situación es "alarmante".

Según el presidente canario, también han comentado asuntos como el 'cero energético' de La Gomera, los incendios de Tenerife y la situación de La Palma.

En este sentido, ha elogiado la implicación del monarca: "Su majestad no es de los que ha olvidado la isla, todo lo contrario. Preguntó cómo están los afectados, qué ocurre con la lava, las explotaciones agrícolas, ganaderas... Se ha mostrado muy interesado por el estado de la isla de La Palma".

Preguntado por los periodistas sobre hasta qué punto cree que desde el Gobierno central tomará medidas sobre el aumento del flujo migratorio, Clavijo ha insistido en la necesidad del "mando único" para gestionar el repunte de inmigrantes.

"Somos conscientes de la situación política en la que está el país, pero no se puede obviar que se sigue gobernando y que hay un Gobierno en funciones (...) Sigue muriendo gente y tenemos ya 2.700 menores no acompañados. Lo que pedimos es que el Gobierno de España ponga una única persona para coordinar, como se hizo en el 2006 con Teresa Fernández de la Vega", ha aseverado.

Clavijo ha cursado, además, la invitación para que los reyes, Felipe VI y Letizia, acudan al acto de reconocimiento a los efectivos que participaron en las labores de extinción del incendio de Tenerife y que se celebrará a finales de octubre. Según el presidente canario, el monarca se ha mostrado "predispuesto" e "interesado".

En clave nacional, ha subrayado que su partido, CC, está en contra de la amnistía: "La posición de Coalición Canaria es muy clara, no vamos a apoyar ninguna amnistía. No creemos que eso sea correcto. No lo vamos a defender ni lo vamos a apoyar", ha afirmado.