El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha instado al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y al PSOE, a "hablar ya en serio" de investidura y legislatura, algo que "también quiere" Junts. Además, cree que se está "en esa fase de guerra de nervios para ver quién llega con más urgencias, quién llega más necesitado, y a quién le asusta más el abismo de las nuevas elecciones" y se está "perdiendo un tiempo precioso" para hablar.

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Ortuzar se ha pronunciado de esta forma después de que el presidente del Gobierno en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez, haya dado por hecha su investidura al asegurar que "el PP pasará a la oposición y el PSOE seguirá gobernando cuatro años más" tras la "descomunal pérdida de tiempo de Feijóo y sus mentiras".

El líder jeltzale ha señalado que, "para que no haya elecciones, hay que trabajar un poco más" y, según ha advertido que "no hay que confundir los deseos con la realidad". "La realidad, en este momento, es todavía muy incierta y las posiciones que estamos teniendo los principales actores no están permitiendo que nos sentemos a hablar ya de lo que tenemos que hablar", ha dicho.

Según ha indicado, "estamos en esa fase de guerra de nervios para ver quién llega con más urgencias o más necesitado, a quién le asusta más el abismo de las nuevas elecciones" y, en su opinión, se está "perdiendo un tiempo precioso que debiera de ser empleado para hablar".

Tras el encuentro del PNV con el expresident Carles Puigdemont, ha dicho haber visto que "no es que se favorezca el diálogo, es que cuando vas a hablar con alguien te critican y te zumban por todos los lados". A su entender, es "una curiosa manera de intentar que haya acuerdos el que no te dejen hablar o que parezca mal que hables con unos o con otros" porque "el diálogo es la principal herramienta que tenemos para salir de esta endiablada situación política que vive el Estado español".

En relación a las conclusiones de este encuentro, tras remarcar que "cada uno viene de los procesos políticos de los que viene y hay que tomarlos en consideración", ha señalado que no se puede pretender que el independentismo catalán "haga abstracción de todo lo que ha pasado cuando tiene una persona que fue presidente de la Generalitat en aquel momento viviendo en el extranjero, autoexiliado como él se autodenomina".

"No puedes perder de vista que hay cientos de personas que tienen la espada de Damocles de una condena judicial por los hechos que se derivaron del proceso", ha considerado, para insistir en que "hay que empezar a hablar ya en serio de todas estas cosas porque va a requerir tiempo".

Andoni Ortuzar ve a Puigdemont "dispuesto a hablar del conflicto en Cataluña" y, tras señalar que el PSOE y Sánchez "da la sensación de solo quieren hablar de la investidura", ha remarcado que el PNV "quiere hablar de la investidura y de la legislatura" y cree que Junts "también quiere hablar de la investidura y de la legislatura".

En ese sentido, ha dicho que "puede parecer que, para algunos, lo importante sea que Pedro Sánchez sea elegido", pero, a su juicio, sería "un balance pobre que en un proceso de diálogo como el que ahora podemos empezar y se dan las condiciones". "Para ello, solo hablemos o nos conformemos con que Sánchez sea elegido para que no venga un gobierno de extrema derecha y de la derecha".

El presidente del EBB ha advertido que Sánchez "nos tendrá que decir para qué quiere la legislatura, no solo a la investidura". "Tendrá que decirnos esos cuatro años que va a tener, hipotéticamente por delante, en qué los va a emplear y, necesitando como necesita el apoyo de Euskadi y de Cataluña, particularmente cómo los va a emplear y para hacer qué en la cuestión del modelo territorial y especialmente en los contenciosos nacionales que tienen Euskadi y Cataluña, cada uno muy diferente, por cierto", ha manifestado, para reconocer que "no van a servir las mismas recetas para uno que para el otro, pero tendremos que empezar a hablar de esto", ha manifestado.

PSOE

Por otro lado, ha asegurado que el PNV tiene "una relación abierta" con el Partido Socialista, con el que ha hablado a mediados de agosto la última vez. Según ha explicado, los socialistas "consideran que hasta que no fracase la investidura de Feijóo el día 29 de septiembre en la segunda votación, ellos no están habilitados para empezar a un proceso de diálogo".

Así, ha dicho tener la sensación de que el PSOE está en el "ver y esperar, ver cómo pasan las cosas y piensan que el tiempo corre a su favor, que a todos nos va a dar una especie de miedo al abismo y que llegaremos a la investidura y votaremos que sí y luego empezaremos a hablar de la legislatura", pero "nuestra pretensión justo es la contraria: hablar de la investidura pero también de la legislatura antes de votar, porque una vez que votemos todos conocemos cómo es la cómo funciona la política".

"Una vez que le has sentado en la Moncloa, los políticos, a veces son olvidadizos", ha dicho, para, afirmar, no obstante, que "nadie lo tome ni como una amenaza ni como una advertencia" porque "es lo normal".