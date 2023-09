Este martes se podrá utilizar por primera vez el catalán en la tribuna del Congreso sin riesgo a perder el turno de palabra o a ser expulsado del hemiciclo, y ERC quiere darle la máxima trascendencia a este hecho. Es por este motivo que el presidente del partido, Oriol Junqueras, viajará hasta Madrid para reivindicarlo como un triunfo. El líder republicano ha convocado a los medios de comunicación a las 10.30 horas ante las puertas de la Cámara baja. Según apuntan fuentes del partido, no está previsto que llegue entrar al edificio.

Pocas veces el líder de ERC se ha dejado ver por el Congreso. La más icónica hasta la fecha fue cuando, estando preso por el referéndum del 1-O, acudió al hemiciclo para asumir el acta de diputado en 2019, un acta que perdería al poco tiempo. Ahora regresa a Madrid, ya en plena libertad tras el indulto de 2021, para reivindicar el uso del catalán en esta Cámara ya que este mismo martes se admitirá a trámite la reforma del reglamento para permitir el uso de las lenguas que tengan carácter oficial en una comunidad autónoma.

La portavoz de Esquerra Republicana, Raquel Sans, ya ha reivindicado este lunes el "hecho histórico" de que se pueda hablar a partir de mañana en catalán, euskera y gallego en el Congreso y ha lamentado que "una cosa tan aparentemente fácil haya costado tantos años de lucha". También ha defendido que se trata de un fruto más de la "negociación política" con el Estado por la que lleva tiempo apostando Esquerra.

Controversia en ERC

Pero el aterrizaje del catalán en el Congreso también ha generado cierta controversia en las filas republicanas. El partido ha tenido que dar la orden de que, ahora que ya se puede hablar en catalán, los diputados utilicen solo esta lengua y releguen por completo el castellano. Sans ha explicado que así se trasladó el fin de semana en el consejo nacional del partido y que se ha vuelto a ratificar en la reunión de la ejecutiva de este lunes.

No es una decisión que todo el mundo comparta en el seno de la formación. El exdiputado Joan Tardà, que ya no tiene cargo pero mantiene su ascendencia intacta, defendió hace dos días que lo suyo sería no dejar de utilizar por completo el castellano porqué hay una parte del independentismo que usa esta lengua. De hecho, en su día el fichaje de Gabriel Rufián se entendió en esta clave: captar votantes también en lengua castellana.