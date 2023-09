El PSOE se encuentra volcado en llegar a un acuerdo con Junts per Catalunya que haga posible la investidura de Pedro Sánchez. Las conversaciones entre socialistas y posconvergentes, iniciadas para la elección de Francina Armengol como presidenta del Congreso, nunca se han detenido. Pero los colaboradores del presidente en funciones también consideran inasumibles una parte de las peticiones de Carles Puigdemont. La mediación internacional, por ejemplo. O la no renuncia a la unilateralidad como forma de alcanzar la independencia de Cataluña. O que el carpetazo judicial al ‘procés’, se llame o no amnistía, esté aprobado antes del intento de reelección del secretario general del PSOE.

Este lunes, Onze de Setembre, la vicesecretaria general de los socialistas y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido el “encuentro” con Junts y con ERC, partidos indispensables para la investidura. Pero también ha recordado que tras el referéndum unilateral celebrado el 1 de octubre de 2017, el PSOE apoyó al Gobierno del PP en la aplicación del artículo 155 de la Constitución. “Las posiciones de Puigdemont se encuentran en las antípodas de las nuestras. Pero creemos que hay espacio para el encuentro”, ha señalado Montero. Al mismo tiempo, la número dos de los socialistas ha vuelto la mirada atrás, hacia el momento más crítico y del ‘procés’, cuando el Senado aprobó la suspensión de la autonomía de Cataluña. “Somos el mismo partido. Siempre hemos defendido el orden constitucional y también el diálogo como forma de entenderse los demócratas”, ha explicado. El silencio, la "clave del éxito" Los colaboradores de Sánchez evitan dar pistas en público sobre la negociación con el independentismo catalán. “La discreción, la cautela y la prudencia son las claves del éxito para articular una mayoría”, ha dicho la ministra de Hacienda tras la ejecutiva del PSOE, en la que el secretario general no ha participado por encontrarse con covid. Ahora, ha continuado, es el momento del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a quien el Rey nombró primer candidato a la investidura, tras haber sido el más votado en las generales del 23 de julio, pese a no tener ninguna posibilidad de llegar a la Moncloa debido a su falta de apoyos. Esa falta de información, junto a las muestras de que el Gobierno en funciones está dispuesto a pactar una despenalización del ‘procés’, es la que ha provocado que en los últimos tiempos la vieja guardia del PSOE, liderada por Felipe González y Alfonso Guerra, haya criticado con muchísima dureza la posible amnistía, una medida que hasta el reciente resultado electoral Sánchez consideraba “inconstitucional”. Las críticas internas, en cualquier caso, no harán mella en la voluntad del presidente en funciones a negociar con el independentismo catalán. Montero las ha minimizado, recordando que toda la ejecutiva socialista, así como la inmensa mayoría de las federaciones, ha mostrado su confianza en Sánchez. “Tenemos que huir de aquellos comportamientos que espantan cualquier intento de encontrar una solución dialogada a los incidentes que se vivieron en 2017 y ahora ya no se viven. Trabajaremos por la cohesión territorial, utilizando el diálogo como método y la Constitución como marco. Demasiado dolor se ha vivido en Cataluña en los últimos años. Hoy está mucho mejor que en el año 2017. La convivencia ha avanzado. La política del Gobierno ha sido eficaz”, ha señalado la vicesecretaria general.