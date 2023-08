Acabará el verano, llegará el otoño y Alberto Núñez Feijóo aún tendrá una semana más de margen para reunir los apoyos necesarios para ser el próximo inquilino de la Moncloa. Francina Armengol ha anunciado este miércoles que el debate de investidura con el líder del PP como candidato se celebrará los próximos 26 y 27 de septiembre. La presidenta del Congreso ha fijado esta fecha en el calendario parlamentario tras hablar con el líder del PP, después de que Felipe VI le encargase este martes buscar la confianza de la Cámara baja por ser el ganador de las elecciones generales del 23-J. Con 35 días por delante, los conservadores se preparan para negociar con todo el arco parlamentario, a excepción de EH Bildu, y Pedro Sánchez tiene más de tres meses por delante para construir sus acuerdos y coger el relevo a Feijóo si este fracasa, como probablemente ocurra.

"Considero que con esta fecha se da un tiempo más que prudencial para que el candidato pueda realizar las negociaciones oportunas con los representantes de las diferentes formaciones políticas", ha asegurado Armengol este miércoles al anunciar la fecha consensuda con Feijóo. El líder conservador ya dejó claro este martes que quería que el debate de investidura no tuviera lugar de inmediato. Antes de ser propuesto por el Rey, avisó de que las hipotéticas negociaciones que tendría que realizar para alcanzar los 176 escaños que suponen la mayoría absoluta -actualmente tiene 172 con Vox, CC y UPN- no las empezaría hasta el próximo lunes, cuando se hayan constituido los grupos parlamentarios.

En la conversación que mantuvieron Feijóo y Armengol el martes por la noche ya le trasmitió esta idea. Tras ese contacto y una nueva conversación este miércoles, Armengol ha fijado el pleno de investidura para los próximos 26 y 27 de septiembre. Según ha explicado la presidenta del Congreso, este plazo de 35 días hasta entonces va en la línea de lo que ha ocurrido en otras legislaturas. El líder del PP, que reconoció este martes, que le faltan cuatro diputados, usará este tiempo para negociar. "Creo que es importante conocer de primera mano y sin demora los planteamientos para poder presentarme a esa investidura con una propuesta que sea lo más representativa posible de la voluntad mayoritaria de la Cámara", aseveró, pese a que, al margen del PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV y BNG desprecian su propuesta.

Los siguientes pasos

Este miércoles, el PP ha hecho desfilar a toda su artillería pesada por los platós de radio y televisión para recalcar que se sentarán a negociar con todas las formaciones, a excepción de los abertzales, y con la vista puesta en el PNV. No obstante, por tercera vez, los jeltzales han asegurado que no participarán en una investidura con Vox. "Las posiciones ya están fijadas", ha aseverado el portavoz en el Congreso, Aitor Esteban. Aun así, si esos contactos son fructíferos o no, solo se sabrá el 27 de septiembre, cuando se termine el debate de investidura y se realice la primera votación. Feijóo necesitará 176 escaños para ser elegido nuevo presidente de España. De no conseguirlo, se realizará una nueva votación pasadas 48 horas, lo que supone celebrarla el 29 de septiembre. En este caso solo necesitaría una mayoría simple, más 'síes' que 'noes'.

Si tampoco sale victorioso, algo que parece bastante probable, se habrá activado la cuenta atrás de dos meses para la convocatoria de una repetición electoral. Así, el Rey deberá volver a celebrar otra ronda de consultas para proponer a un nuevo candidato. Será entonces cuando le toque el turno a Sánchez. Llegado el caso de que nadie consiguiera las mayorías parlamentarias necesarias, el 27 de noviembre se convocaría la repetición de comicios. El 5 de enero, en víspera de Reyes, arrancaría la campaña electoral -en este caso sería de una semana- y el 14 de diciembre, domingo, se volverían a instalar las urnas.

Por el momento, los socialistas consideran que lo único que busca Feijóo es perder el tiempo y buscar una repetición electoral. "Cuando vas a una investidura al menos tienes que garantizar la mayoría absoluta, y lo que tiene garantizado Feijóo a día de hoy es una nueva derrota", ha afirmado la portavoz del PSOE, Pilar Alegría. Sobre las negociaciones con Junts que pueden hacer que Sánchez permanezca en la Moncloa, los socialistas prefieren guardar silencio. "Cuando haya acuerdos se comunicará, porque mientras serán especulaciones que no van a ningún sitio", ha aseverado el portavoz en el Congreso, Patxi López.