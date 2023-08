Sánchez dejará vía libre al Rey para que encargue a Feijóo la investidura: "No vamos a darnos codazos"

El PSOE deja el paso libre a Alberto Núñez Feijóo para que intente la investidura, aunque dan por hecho que será fallida. La supuesta pugna entre Pedro Sánchez y el candidato popular para que el Rey les encargue formar Gobierno se sustancia a favor de Feijóo antes incluso de materializarse. El mismo día en que Felipe VI ha comenzado la ronda de consultas con los representantes de siete grupos parlamentarios -ERC, Junts, EH Bildu y el BNG han declinado acudir-, fuentes socialistas confirman que no pondrán al Monarca en la tesitura de elegir.

Esto supone que el jefe del Ejecutivo en funciones no irá este martes a la Zarzuela con los apoyos suficientes para forzar que Felipe VI lo escoja a él, a pesar de que haber demostrado ya, con la constitución de la Mesa del Congreso, que cuenta con 178 votos. "Nosotros no estamos en una competición con el PP para ver quién va primero a la investidura", aseguran fuentes socialistas. "Lo que decida el Jefe del Estado siempre estará bien. No vamos a darnos codazos con Feijóo".

Esta posición despeja el camino para que el Rey le encargue la investidura al candidato popular, aunque no tiene el respaldo suficiente para ser elegido ya que alrededor suyo solo se pueden movilizar 172 diputados, los 137 del PP, 33 de Vox, el de UPN y la parlamentaria de Coalición Canaria. Con este apoyo la votación resultará infructuosa y pondrá en marcha el reloj para unas nuevas elecciones, pero Sánchez podría intentarlo a continuación.

"Si él (Feijóo) necesita de un tercer tropiezo para darse cuenta de la realidad que le rodea, no seremos nosotros los que le quitemos esa idea", apuntan en Ferraz, tras recordar el resultado del 23J y lo que pasó con la Mesa del Congreso. "Si tiene que ser una investidura 'fake', allá él. Nosotros todo el respeto a la decisión del Rey, naturalidad en esta cuestión, y ninguna presión al jefe del Estado como hace el PP a diario", sostienen.

Los tiempos

Pero el PSOE, aunque descarte hacer ruido y criticar la decisión del Rey si este finalmente nombra candidato a la investidura a Núñez Feijóo, considera que una cita de este tipo no tiene ningún sentido y se debe evitar. Para los socialistas, según señaló el domingo Félix Bolaños, ministro de la Presidencia en funciones y uno de los principales negociadores de Sánchez, supone un “empeño ridículo” y una “pérdida de tiempo”.

Sobre la posición del PSOE en esta tesitura sin precedentes, con dos candidatos queriendo presentarse, sobrevuelan los tiempos. Si se celebra el intento de investidura de Núñez Feijóo, se acortarían, porque empezarían a correr los plazos para las nuevas elecciones generales. La convocatoria tendría lugar dos meses después de la celebración de este debate; los comicios, 47 días más tarde.

Pero al mismo tiempo los socialistas tienen parte del control temporal en sus manos, gracias a la rotunda elección el pasado jueves de Francina Armengol como presidenta del Congreso. Es ella quien debe fijar la fecha de la investidura. En cualquier caso, Sánchez, que ya ha exigido al PP que dejara de “presionar” al Rey, no busca aquí el enfrentamiento. Sea la que sea la decisión de Felipe VI, que el martes puede considerar que el panorama no está lo suficientemente claro y convocar una nueva ronda de consultas con los líderes políticos, el jefe del Ejecutivo en funciones evitará criticarla. Mientras tanto, sus negociadores (principalmente Bolaños, la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, y el secretario de Organización del partido, Santos Cerdán) se preparan para reanudar esta semana las conversaciones con ERC y Junts per Catalunya, así como con el PNV, EH Bildu y el BNG. No será fácil, pero en el entorno del presidente aseguran que “hay agua”.