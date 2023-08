La presidenta del Congreso, Francina Armengol, acudirá este viernes al Palacio de La Moncloa para informar al jefe del Estado de la constitución de la Cámara y que así Felipe VI pueda organizar la ronda de consultas con los partidos para sondear su posición con respecto a la investidura del próximo presidente del Gobierno.

Según han precisado fuentes de la institución, la tercera autoridad del Estado será recibida por el Rey a las 10.30 de la mañana y después volverá al Congreso para celebrar la primera reunión de la Mesa elegida este jueves.

A priori, la ronda del consultas del Rey se presenta diferente a todas las anteriores ya que, por primera vez en los últimos años, hay dos candidatos que aspiran a pedir la confianza del Parlamento: el 'popular' Alberto Núñez Feijóo, como ganador de las elecciones del 23 de julio, y el socialista Pedro Sánchez, que se ve capaz de tejer alianzas y sumar votos suficientes para superar la votación.

El artículo 99 de la Constitución establece que, "después de cada renovación del Congreso de los Diputados, el Rey, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, y a través del presidente del Congreso, propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno".

La Carta Magna no determina que deba ser candidato el ganador de las elecciones, simplemente relata que será investido presidente quien logre la confianza del Congreso, sea en una primera votación con mayoría absoluta o en una segunda con más votos a favor que en contra.

El Congreso elige, pero el Rey propone

Por tanto, es el Congreso quien elige al nuevo presidente del Gobierno, pero es el Rey el que decide quién se someterá al debate de investidura. Hasta ahora, la decisión era sencilla y había un único candidato sobre la mesa, el más votado en los comicios, y otra cosa es que después su candidatura prosperase o no en la votación del Congreso.

Sólo un vez, en enero de 2016, el ganador de las elecciones comunicó al jefe del Estado que renunciaba a ser candidato al considerar que no tenía votos suficientes: Mariano Rajoy. Ello obligó a Felipe VI a organizar una segunda ronda de consultas y acabar dando la oportunidad a quien quedó segundo, Pedro Sánchez, que no logró ser investido.

En esta ocasión, tanto el ganador de los comicios, Alberto Núñez Feijóo, como el que asegura tener opciones de superar la votación de investidura, Pedro Sánchez, se han mostrado dispuestos públicamente a asumir el encargo de someterse al debate de investidura.

Desde el PP reivindican que Feijóo fue el ganador de los comicios del pasado 23 de julio y que ya tiene asegurado el voto de 171 diputados (PP, Vox y UPN) con opción de sumar también a la de Coalición Canaria.

Según subrayan, tienen una ventaja de 50 escaños sobre el PSOE, ya que no todos los partidos de la coalición Sumar da por hecho su apoyo al candidato socialista y mucho menos los independentistas de ERC y Junts, ni los nacionalistas del PNV y el BNG, partidos que insisten en negarse a dar "cheques en blanco".

ERC, Junts y Bildu suelen plantar al Rey

La víspera de la constitución del Congreso Pedro Sánchez ya dio por "fracasado" el tándem de PP y Vox tachando de "cábalas mágicas" los cálculos del PP y este jueves, después de que los 'populares' sólo hayan logrado sumar 139 votos para su candidata a la Presidencia del Congreso, el PSOE, Sumar y otras formaciones minoritarias han dado por finiquitada cualquier opción de Feijóo.

Finalmente Vox no ha apoyado la candidatura de Cuca Gamarra para ese puesto porque el PP no ha querido cederles la vicepresidencia de la Mesa que reclamaban. La socialista Francina Armengol se ha hecho con la Presidencia de la Cámara por 178 votos, todos salvo los de PP, UPN y Coalición Canaria, que han respaldado a la aspirante 'popular'. Así las cosas, el PSOE defiende que ya sólo hay una investidura posible, la de Pedro Sánchez.

Una vez que Armengol informe a Felipe VI de la composición del Congreso para esta XV Legislatura, el jefe del Estado podrá organizar su ronda de consultas para saber a quién se plantea votar cada partido.

La idea es que los encuentros tengan lugar la próxima semana, pero al menos tres de los hipotéticos socios de Pedro Sánchez no piensan ir a la cita y, por tanto, no informarán directamente al Rey de sus intenciones: ERC, Junts y Bildu, que no reconocen autoridad política al jefe del Estado y mantienen un boicot, especialmente tras su discurso posterior al referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.