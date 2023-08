"Se levanta la sesión". Estas mismas cuatro palabras que se escuchan en el Congreso cada semana han sonado distintas este miércoles en la voz entrecortada de Meritxell Batet, que ponía fin así a su último pleno como presidenta de la Cámara baja. Tras más de cuatro años al frente de la institución, la dirigente del PSC se ha despedido del cargo agradeciendo los "momentos de buen parlamentarismo" y los "afectos" de muchos diputados, pero recordándoles, a la vez, que ha habido ocasiones en las que no se lo han puesto fácil.

"Hoy no es un momento de reproches, pero sí de reflexión", ha arrancado Batet, ante los más de cuarenta parlamentarios que conforman la Diputación Permanente y una veintena más de compañeros que han acudido a ver su último discurso como presidenta. "Me llevaré siempre conmigo los momentos de buen parlamentarismo que he tenido el privilegio de presidir y olvidaré pronto los malos, que de todo ha habido", ha admitido.

No ha querido ahondar en esos malos momentos, pero sí ha pedido a todos los parlamentarios que recuerden que, aunque "a veces se desborden las pasiones en el debate político", esto "no debería afectar al respeto" entre ellos ni a sus "afectos personales". "Al fin y al cabo, somos compañeros", les ha recordado. En esta línea, a aquellos diputados que se mantendrán en la Cámara baja una legislatura más, les ha reclamado "capacidad de trabajo, predisposición al acuerdo y grandeza". "De nosotros depende la calidad de la política en nuestro país, en España", ha sentenciado.

La pandemia

Batet, que llegó a la presidencia del Congreso en mayo de 2019, ha bregado en estos años con el parlamento más fragmentado desde la restauración de la democracia -19 partidos en 11 grupos parlamentarios- y en un contexto de pandemia en el que la Cámara baja tuvo que limitar la presencia de los diputados. La que aún este miércoles es la presidenta de la tercera institución del Estado ha recordado que aquellas circunstancias han sido las que han determinado "el perfil propio" de esta legislatura y les ha agradecido su dedicación en "circunstancias especialmente difíciles".

A aquellos parlamentarios que ya no seguirán en el Congreso, Batet les ha deseado "lo mejor en su futura vida profesional". La dirigente del PSC, no obstante, no estará en este grupo. Ella seguirá en la Cámara baja, aunque no como presidenta. El PSOE ha propuesto para este cargo a la expresidenta de Baleares Francina Armengol. Así acaba el viaje de Batet: "Yo me llevo de algunos de ustedes esos afectos que, al final, para mí, son lo importante en la vida. Les deseo a todos y todas lo mejor".