La irrupción del Tribunal Constitucional en el escenario político por su última decisión sobre Carles Puigdemont y la posterior respuesta de la Fiscalía han servido al PP para poner en entredicho la división de poderes del Gobierno de Pedro Sánchez en la pasada legislatura. El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha calificado de "manoseo" los intentos del Ejecutivo de coalición respecto a la Justicia.

El Tribunal Constitucional decidió este miércoles inadmitir a trámite el recurso de Carles de Carles Puigdemont y el eurodiputado Toni Comín contra la orden de detención del Supremo por los delitos de desobediencia y malversación. Lo decidió la Sala de Vacaciones, con mayoría conservadora, sin pasar por el Pleno, algo "insólito" según señalan fuentes jurídicas del sector progresista, que entienden que había un acuerdo para que todas las cuestiones que tuvieran que ver con el procés fueran debatidas por todos los magistrados del Pleno para adoptar la decisión con todas las garantías. La Fiscalía ya ha anunciado que recurrirá el auto, pero la izquierda teme que la incursión de esta decisión judicial en plenas negociaciones políticas del PSOE con el partido de Carles Puigdemont pueda tener repercusiones.

Ante cómo puede afectar precisamente esta decisión del Alto Tribunal, Bendodo ha respondido en una entrevista en Radio Nacional de España lanzando un dardo a Pedro Sánchez: "Esta legislatura pasada hemos visto la inmersion diaria del poder ejecutivo en el poder judicial con un intento de control y de manoseo absolutamente escandaloso". Por eso ha incidido en que es muy importante "seguir trabajando en la divisón de poderes": "Cuanto menos se meta el legislativo o el ejecutivo en judicial más calidad democrática ganaremos". Un mensaje que desde las redes sociales del Partido Popular han querido recalcar destacándolo sobre otras cuestiones.

Sistema electoral en cuestión

Estas declaraciones, en las que Bendodo ha insistido en el "respeto a las decisiones judiciales", se producen en alusión a la decisión concreta del Tribunal Constitucional, pero vienen precedidas de unas palabras de la secretaria general del partido, Cuca Gamarra, en las que cuestionó al presidente del Gobierno en funciones por poner en duda "la legitimidad de nuestro sistema electoral".

Tra la reunión de este miércoles del Comité de Dirección de Génova, la número dos del PP denunciaba así al PSOE por seguir sin felicitar al candidato que ganó las pasadas elecciones generales, algo que desde la formación conservadora llevan criticando desde el pasado 23J y que entienden que es la demostración de que Sánchez no reconoce "la derrota". En palabras de Gamarra, esto "supone una falta de respeto a los electores al no reconocer quién ha ganado. Es algo que no tiene precedentes, los únicos países en los que no se reconoce a quien gana son aquellos en los que las elecciones no son transparentes". Explicaba también en este contexto la decisión del PSOE de llevar el escrutinio de las papeletas de Madrid a la Junta Electoral Central, que finalmente rechazó volver a revisar los cerca de 30.000 votos nulos que hubo en la Comunidad y que decantaron el último escaño a favor del PP.