La cuenta atrás continúa en la Región de Murcia para que el PP y Vox pacten, y el panorama no es halagüeño. La oferta de Santiago Abascal a Núñez Feijóo de apoyar su investidura sin necesidad de formar parte del Gobierno de España ha abierto una nueva herida en las negociaciones regionales, que no tiene visos de cerrarse. El presidente en funciones de Murcia, Fernando López Miras, ha confirmado este lunes que no ha mantenido todavía ningún encuentro con dirigentes de Vox para desbloquear la formación de un gobierno en la Comunidad, para lo que tiene de plazo hasta el 7 de septiembre. De lo contrario habrá nuevas elecciones autonómicas.

"No hemos tenido ningún contacto y lo único que sabemos es el comunicado que rápidamente ayer Vox Región de Murcia envió diciendo que mantenían el bloqueo y que nos acercábamos a la repetición electoral", señaló, y criticó que con ello se condene a someter a los ciudadanos a tres elecciones en menos de seis meses. "La última semana de julio le pedimos a Vox poder tener una reunión y avanzar en un acuerdo para desbloquear la situación y primero confirmaron que irían, pero una hora después la suspendieron, y hasta ahora estamos en esa situación de que no quieren sentarse ni llegar a un acuerdo que pueda suponer el desbloqueo", manifestó en una entrevista concedida a La Sexta. López Miras ha elogiado, por otra parte, la posición de Vox de apoyar la investidura de Nuñez Feijóo sin entrar en el gobierno, y opinó que esta formación a nivel regional debería hacer lo mismo. "Es un ejemplo de responsabilidad y demuestra sentido de Estado", indicó respecto de la decisión de Santiago Abascal. Preguntado por los acuerdos programáticos que el PP murciano estaría dispuesto a pactar con Vox a cambio de su apoyo, López Miras respondió que les enviaron 88, entre ellos unos relativos al agua y el trasvase el Tajo, sobre bajar impuestos, de nuevas coberturas sociales y de financiación autonómica. El jefe del Ejecutivo autonómico dijo no entender la postura de Vox y recordó que gobernar en solitario es algo normal y citó los casos de gobierno de José María Aznar en 1996, de José Luis Rodríguez Zapatero durante sus dos mandatos y de Mariano Rajoy en el año 2015. Por último, ha recalcado que la dirección nacional del partido ha defendido que cuando se necesitaba una abstención de Vox y no el apoyo explícito se debía gobernar en solitario, "y esa es la posición que estoy defendiendo". La respuesta a las declaraciones de López Miras no se han hecho esperar. Desde Vox han remitido a los medios un tuit del coportavoz de su Grupo Parlamentario, Rubén Martínez Alpañez, con un mensaje ambiguo: "Pues, efectivamente, a lo mejor hay que plantearse un apoyo externo a un nuevo gobierno que recupere las instituciones y desaloje a un presidente que no respeta a los electores". No queda claro si el mensaje va dirigido en clave nacional, por la decisión tomada de apoyar a Feijóo de forma externa, o a nivel regional. La segunda opción supondría apoyar un gobierno alternativo del PSOE, la segunda fuerza con escaños suficientes para formar una mayoría absoluta en la Asamblea Regional.