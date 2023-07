Estaba escrito. El candidato a la Presidencia del Gobierno en el debate de investidura, el popular Fernando López Miras, ha perdido la primera votación, en la que necesitaba los 23 votos afirmativos que conforman la mayoría absoluta. Tan solo su grupo parlamentario (21) le apoyó y el resto votó en contra.

Desde que se abrió la mesa de negociación con Vox, el pasado martes, ha sido imposible alcanzar un acuerdo con la formación de Santiago Abascal, que exige la formación de un gobierno de coalición, una línea roja del Partido Popular.

Miras ha sido incapaz de convencer al presidente provincial de Vox, José Ángel Antelo, al que le ha pedido "llegar a acuerdos y anteponer el interés general a los particulares". Le ha ofrecido de nuevo el acuerdo programático que le entregaron y se ha ofrecido a encontrar "más puntos de consenso" a lo largo de la legislatura. "Los políticos no debemos ser freno a los avances de la sociedad. Solo hay una opción y el PP debe asumir esta tarea", le ha indicado, y le ha pedido que se posicione "con la mayoría de los ciudadanos" y no vote "lo mismo que la izquierda".

Asimismo, ha reconocido que "si no hubiese elecciones el 23J, la próxima semana habría gobierno".

Como ha dicho durante las últimas semanas, José Ángel Antelo ha reiterado que su grupo quiere que él sea su candidato, "pero no podemos darles un cheque en blanco". "Vox tiene en Murcia el mayor porcentaje de voto de toda España. No podemos confiar porque ya sabemos que en 2019 no se produjeron acuerdos", es la idea que ha vuelto a repetir. Critica que Feijóo use esta investidura para el cara a cara que tiene con Pedro Sánchez. "Usted no me puede pedir que mire para otro lado", le ha respondido.

Tras el fracaso de este primer intento, ambas fuerzas de la derecha tienen este fin de semana para sentarse y seguir hablando sobre cómo desbloquear la negociación. El lunes, en torno al mediodía, tendrá lugar una segunda votación que López Miras necesitará ganar con mayoría simple. Esto significa que no necesita que Vox le apoye, sino que se abstenga. Al menos, deberían hacerlo cuatro de sus nueve diputados.

La mesa de negociación sigue abierta

"Vamos a sentarnos hoy mismo. Tenga hecha mi llamada desde ya mismo. Vamos a hablar de medidas y decisiones, de acuerdo programático". Así de claro ha sido Fernando López Miras con José Ángel Antelo.

Es de esperar, por tanto, que este fin de semana se produzcan nuevas conversaciones entre PP y Vox. "El resto de España está iniciando la nueva legislatura y nosotros no podemos ser menos. Gobernar en minoría es hacerlo con el máximo respeto al resto de fuerzas parlamentarias", ha concluido.