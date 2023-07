No será tan raro que al final acaben por entenderse, pero no parece que el momento de entretejer el futuro de la derecha esté próximo, menos ahora que la campaña electoral está en la puerta. Las relaciones entre el Partido Popular y Vox prometen guerra todavía unos cuantos días. Como este miércoles, que ha coincidido con la visita de Alejandro Nolasco a las Cortes de Aragón, donde se reunió con su compañera Marta Fernández, presidenta del Parlamento, a quien le transmitió «estar a la espera de que el partido que ha ganado las elecciones nos llame para seguir con ese programa que iniciamos el 23 de junio».

Ese día se produjo la constitución de las Cortes, momento en el que Jorge Azcón cedió la presidencia del Parlamento al grupo ultraconservador, que ya le ha advertido que, si quiere contar con ellos para la investidura, no le saldrá gratis.

«Desde ese día no se sabe nada, seguimos esperando a que el partido que ha sacado 28 escaños se digne a sentarse y a negociar como ya ha hecho con otros. Y digo se digne porque hace dos días nos enteramos de que ha pactado con Teruel Existe (en la DPT), un partido que nos ha demonizado siempre, que dice barbaridades absolutas como que no respetamos el régimen democrático. Lo que dice Guitarte no se lo cree ni él», afirmó Nolasco.

El número 1 de Vox precisó que, «si ese partido que nos demoniza quiere pactar con el PP y espera que nos abstengamos o votemos favor de un gobierno en el que no estemos nosotros y sí Teruel Existe o el PAR, por ahí no vamos a pasar», dijo Nolasco, que aseguró que su grupo no ha propuesto candidato alguno «porque es el PP el que debe hacerlo».

Supervisar el Gobierno

No obstante, Nolasco dice mantener la mano «tendida». «Seguimos esperando, no puedo decir más porque no hemos hablado nada con el PP. Decir otra cosa sería mentir», afirmó antes de explicar que aquí «no estamos por sillones sino por hacer valer el mensaje de los electores», que en las urnas votaron que «lo lógico sería llegar a un acuerdo con el PP», por lo que «no vamos a abstenernos de manera gratuita».

«Si hay un gobierno en solitario del PP, o con Teruel Existe y el PAR, es un escenario que no hemos contemplado», dijo antes de insistir: «No vamos a abstenernos a cambio de nada, y no por nosotros sino por nuestros votantes», ya que considera que el Gobierno de Aragón «solo cambiará» si está Vox. «Queremos estar para supervisar» al posible nuevo Ejecutivo. «Y estar es estar, no es estar de manera colateral».

«Tenemos que estar en el Gobierno –prosiguió el líder de Vox–, o por lo menos llegar a un acuerdo programático de mínimos. Pero hasta hoy no hemos tenido noticia del PP». En cualquier caso, «lo importante es el programa, lo demás viene después», detalló antes de recordar que hasta el 23 de agosto hay tiempo «por los plazos que marca el reglamento» de las Cortes, aunque no entendemos esta demora», afirmó antes de tirar de ironía: «A ver si para esa fecha han sabido completar la operación de 28+7», que les da la mayoría en Aragón. Aún les sobraría un diputado.

«Si hay dos partidos que suman 35, lo mínimo es sentarse a hablar de un programa, de medidas concretas... me parece lo lógico. Y lo primero para decidir una abstención, o un voto a favor o en contra, tiene que ser acordar medidas puntuales, concretas. A partir de ahí todo es posible, pero la realidad es la que es», y les muestra que, de momento, no piensan en qué puestos ocuparían en el Gobierno. «Cómo vamos a ser consejeros en un Gobierno en el que las medidas no estén claras. Cuando lo estén, ya veremos las áreas de gobierno»

Nolasco entiende que las polémicas negociaciones que ha habido en otros territorios. Pero independientemente de lo que salga en otras elecciones, el resultado en Aragón es el que es. Y la suma es 28+7», esgrimió el número 1 de Vox en las Cortes antes de concluir que contemplan todos los escenarios posibles, incluso la repetición de los comicios. «Quedan casi 2 meses de plazo. Es una posibilidad que haya una repetición de las elecciones, lo cual no quiere decir que vaya a ocurrir».

La respuesta

Desde el PP, Pedro Navarro aseguró que «lo único que está claro de momento es que las alcaldesas de Zaragoza, Huesca y Teruel son populares y pronto tendremos un presidente en Aragón también».

«El único pacto que tenemos es el de gobernar en solitario», afirmó el vicesecretario de organización del PP-Aragón. «Azcón ha repetido hasta la saciedad que quiere gobernar en solitario y anteayer firmamos en la DPT un acuerdo con otra formación que no es Vox», prosiguió Navarro, dando a entender que piensan en pactos más allá de la formación de ultraderecha, de la que no ha querido analizar su postura porque «nosotros somos responsables de lo que dice el PP y no de lo que digan otros».