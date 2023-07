Alberto Núñez Feijóo desveló este lunes una de las incógnitas que arrastraba para esta campaña de las elecciones generales que empieza el viernes: por primera vez, el líder del PP ha admitido que incluirá a miembros de Vox en el Gobierno central si necesita el 'sí' de los diputados de Santiago Abascal para ser presidente de España.

En una entrevista en 'El Mundo', afirma: "Si le tengo que pedir a Vox el 'sí', lo lógico es que forme parte de mi Gobierno. Si no le tengo que pedir el 'sí', lo lógico es que no forme parte". El comentario lo hace ante una pregunta sobre el "cambio de discurso" de la presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, el viernes pasado. Después de asegurar de manera rotunda durante meses que no gobernaría con Vox por su discurso xenófobo y contra la lucha contra la violencia de género, ha cedido y les ha prometio una consejería en su futuro Gobierno.

Feijóo nunca había sido tan claro hasta ahora. En estas cuatro semanas tras las elecciones municipales y autonómicas de mayo, en las que sus alcaldes y presidentes autonómicos han tenido que negociar con el partido de ultraderecha para ser investidos, no ha sido muy claro sobre qué tipo de relación está dispuesto a mantener con su competidor. Durante algunos días, antes de comprobar que le estaba pasando factura en las encuestas, Feijóo llegó a defender el 'no' de Guardiola a Vox en Extremadura, porque los de Abascal solo obtuvieron el 8% de los votos. En aquel momento también aplaudió que, en cambio, el PP en la Comunidad Valenciana les hubiera dado una vicepresidencia y dos consejerías, porque habían sacado el 12% de las papeletas.

Las abstenciones que auparon a Sánchez

Ahora, el líder del PP defiende la inclusión de miembros de la ultraderecha en un hipotético Consejo de Ministros si los diputados de Abascal tienen que dar un 'sí' a su investidura, pero no en el caso de que solo necesite su abstención. El candidato a presidente del Gobierno necesita mayoría absoluta en la primera votación en el Congreso (176 apoyos como mínimo), pero solo mayoría simple (más 'síes' que 'noes') en la segunda votación (se hace 48 horas más tarde de la primera). Por ejemplo, en la investidura de Pedro Sánchez, en enero de 2020, el dirigente socialista fue elegido por 167 'síes', 165 'noes' y 18 abstenciones que fueron claves: las de ERC y EH Bildu.

En todo caso, la idea de Feijóo, que la mera abstención de Vox no le suponga concederle ministerios, tendrá que contar con la aquiescencia de Abascal, que será el que ponga precio a sus votos.