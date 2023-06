El presidente del PP de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha confesado este viernes, preguntado sobre cómo van las negociaciones en la Comunidad para conformar un gobierno, que "ahora mismo no tenemos un calendario para poder sentarnos a negociar".

En una entrevista en '@LaHoraTVE', López Miras ha afirmado que "no hay un calendario de negociaciones como tal programado entre los dos partidos, VOX y PP". Según ha comentado, las negociaciones "tienen que ir en función del resultado y si no tenemos en cuenta el resultado de las elecciones no estamos siendo razonables ni justos, y esa negociación tiene que ser proporcional a lo que han querido los ciudadanos y en Murcia han querido que el PP tenga una mayoría contundente que le legitima para tener un gobierno en solitario".

Así, sostiene que "es importante que en la Región no haya bloqueos, que no se repitan las elecciones, porque esto no es bueno para la Comunidad". "Los ciudadanos de la Región no quieren tres elecciones en seis meses", ha dicho de forma tajante, para después afirmar que "es bueno que podamos sentarnos a hablar sobre un acuerdo que respete el resultado de las elecciones y en la Región creo que el resultado fue contundente".

El presidente en funciones y candidato a la investidura ha subrayado que la "mayoría contundente" obtenida por el PP de Murcia en las autonómicas les legitima para formar gobierno en solitario, al igual que ocurrió hace dos años en la comunidad de Madrid, y ha insistido en que el 43 por ciento de sufragios contabilizados por los populares no permiten una alternativa de la izquierda.

Para el presidente en funciones de Murcia, el único acuerdo posible entre PP y Vox en esta comunidad es el que "respete los resultados del 28 de mayo", como pasó hace dos años en Madrid, ha reiterado López Miras antes de añadir que en esta región la alternativa a su investidura es el "bloqueo" y la repetición de las elecciones, lo que "sería malo" para los ciudadanos.

"No puede haber gobierno alternativo"

Por otro lado, ha dicho que la dirección nacional del PP respeta la autonomía de las direcciones territoriales al negociar la formación de los gobiernos porque "confía en el conocimiento de nuestros territorios y en nuestro criterio" y, ante las críticas por la falta de una estrategia única para las distintas regiones, ha subrayado: "Si los resultados son distintos, los acuerdos no pueden ser los mismos". En su opinión, "con esa mayoría contundente estamos legitimados para tener un gobierno en solitario, ya que no puede haber gobierno alternativo salvo un bloqueo de Podemos, Vox y PSOE y entiendo que esto no es razonable para los ciudadanos".

"Con un 43 por ciento de los votos pedimos que haya un gobierno en solitario del PP, porque estamos legitimados para ello", ha indicado López Miras, que recuerda que en Murcia "no hay un gobierno alternativo al del PP, en otras comunidades si no hay acuerdo entre PP y VOX gobierna la izquierda, pero en la Región la única alternativa a un gobierno del PP es un bloqueo por parte de VOX, Podemos y PSOE".

En la Región, señala, "lo que han querido los ciudadanos es que, de forma contundente, gane el PP y esto le legitima al PP para poder crear un gobierno en solitario, ya que no hay un gobierno de la izquierda alternativo como pasa en otras comunidades".

Según López Miras, "comparar Valencia y Extremadura con la Región, los resultados han sido diferentes", por lo que pide "respeto" al resultado de las urnas en la Región y "por favor, se puedan llegar a acuerdos para no bloquear la Región y no ir otra vez a elecciones".