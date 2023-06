Los resultados electorales no fueron los mismos en todas las comunidades y en cada una de ellas, por tanto, se negocia de manera distinta. Desde el Partido Popular de la Región de Murcia llevan insistiendo desde la misma noche de las elecciones autonómicas del 28 de mayo en su legitimidad para formar un «Gobierno del Partido Popular fuerte y estable», incluso «sin ataduras», dijo el presidente regional en funciones, Fernando López Miras.

Vox creyó que su abstención en Murcia bien podía valer la entrada en el Gobierno regional y en la Mesa de la Asamblea, tal y como sucedió en la Comunidad Valenciana; sin embargo, la semana pasada se quedaban fuera del órgano de Gobierno del Parlamento murciano y ve cómo el PP sigue insistiendo en no abrirles las puertas del Palacio de San Esteban.

Ayer, el resultado de sus negociaciones con el PP en Baleares y en Extremadura volvían a descolocar a los fieles a Santiago Abascal. En las islas, se constituía el Parlamento y se nombraba presidente al diputado de Vox Gabriel Le Senne, del que inmediatamente después se rescataban sus polémicos tuits en contra el movimiento LGTBI o sobre su postura ante la violencia machista.

«Mientras el resto de regiones avanzan hacia un gobierno estable de PP-VOX, en la Región de Murcia el PP y el PSOE se reparten la Mesa de la Asamblea, excluyendo a Vox», señalaba ayer el presidente provincial de Vox en Murcia, José Ángel Antelo. «La primera vez que, con más de un diputado, la tercera fuerza política no entra en la Mesa de la asamblea», subrayó.

Asimismo, tal y como vienen haciendo los últimos días, culpó a la dirección nacional del PP de no querer pactar con ellos. «Feijóo ha aplicado el 155 a López Miras, que carece de capacidad para negociar. Nuestra región vuelve a convertirse en el «campo de pruebas « de los partidos de siempre».

Poco después, el fracaso de las negociaciones en Extremadura provocaba que una dirigente del Partido Socialista saliera elegida presidenta de la Asamblea de esa Comunidad. Allí estaba presente Jorge Buxadé, eurodiputado y secretario de Acción Política de Vox, que remarcaba el hecho de que, «a la misma hora que se estaba votando aquí (en Mérida), en el Parlamento de Baleares nuestro compañero era nombrado presidente del mismo con los votos del PP». En este sentido, el dirigente catalán lamenta, como hace Antelo, que Vox, que «mantiene la misma posición en toda España», se encuentre con «17 PP».

Cabe señalar en este punto que en las Islas Baleares, como en la Comunidad Valenciana y en la Región de Murcia, el Partido Popular fue el ganador de las elecciones. Fernando López Miras, con 21 escaños, se quedó a dos de la mayoría absoluta y solo suma más que toda la izquierda junta.

La mallorquina Marga Prohens sacó 25 diputados, a cinco de la mayoría absoluta; mientras que en Valencia, Carlos Mazón sacó 40 parlamentarios, a falta de 10. En ambos casos, solo Vox cuenta como posible socio para aupar al PP hasta un Ejecutivo estable.

En Extremadura, sin embargo, el ganador fue el PSOE de Guillermo Fernández Vara, aunque sacó 28 escaños, como el PP. Y Vox sacó un escaño más que Podemos. Sin embargo, la candidata popular se niega en rotundo a gobernar «con quienes niegan la violencia machista, criminalizan la inmigración y ponen una lona en Madrid donde tiran a la basura la bandera de los derechos LGTBI».

Ante tal panorama, el PP murciano se mantiene en silencio ante las negociaciones de sus compañeros en el resto de España, precisamente en la primera región en la que Vox amenazó con el fantasma de la repetición electoral, ahora aprovechado por la candidata del PP en Extremadura: «Si Vox no me apoya, vamos a elecciones». Ya son dos comunidades en donde se baraja la posibilidad de volver a votar tras el 23 de julio.

Núñez Feijóo: "No tiene sentido que Vox condicione el gobierno de Murcia"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, aseguró en una entrevista en la SER el lunes por la noche que «no tiene sentido» que Vox condicione el Gobierno en la Región de Murcia porque «no tiene los votos suficientes», al faltarle al PP sólo dos diputados para la mayoría absoluta. «En Murcia, muy mayoritariamente, la gente votó en contra de un gobierno del PSOE. Clarísimamente. Contundentemente», recalcó. Dicho esto, insistió en que han planteado a Vox esta situación tras obtener un 43% de los votos. «Hemos sacado más votos en Murcia en porcentaje que en Andalucía, donde tenemos mayoría absoluta y en Murcia no, pero tenemos un refrendo legal superior o cuando menos, similar», apuntó.

Acusan a los populares de "bloquear" la actividad parlamentaria

Hace exactamente una semana que se constituyó la Asamblea Regional. A partir de ese momento, la nueva presidenta de la Cámara, Visitación Martínez, disponía de diez días hábiles para presentar a un candidato a la presidencia del Gobierno regional, que presumiblemente será el popular Fernando López Miras porque el bloque de la izquierda (PSOE y Podemos) no tiene posibilidad de que ninguno de sus diputados sea elegido. Sin embargo, la segunda autoridad de la Región aún no ha convocado ni la Mesa de la Asamblea, órgano que debe constituir de manera oficial los cuatro grupos parlamentarios.

Ayer, en una entrevista en Okdiario, el líder de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, acusaba al Partido Popular, con mayoría en la Mesa del Parlamento autonómico, y a su presidenta, de «bloquear la actividad parlamentaria de la Asamblea» por el rédito electoral de cara a las elecciones nacionales. «La mesa no se reúne ni se convoca la Junta de Portavoces», lamentó. Esto tiene consecuencias como que, según comentó a esta Redacción, aún no disponen ni de un espacio propio en donde poder «colocar un ordenador». Preguntado por si la presunta dilatación de los tiempos tiene que ver con las negociaciones entre el PP y Vox, Antelo negó la mayor y aseguró que ambas fuerzas políticas no han vuelto a tener contacto desde la noche antes de la constitución de la Asamblea, cuando los de Abascal se quedaron fuera de la Mesa de la Cámara murciana. El vicepresidente segundo de la Cámara, el socialista Alfonso Martínez Baños, reconocía ayer estar sorprendido por la lentitud de los tiempos, pero confiaba en que hoy mismo Visitación Martínez convocara una reunión de la Mesa. «Estamos todos en la misma situación: no hay personal asignado a los grupos», afirmó el dirigente socialista. El Partido Popular prefirió no hacer declaraciones.