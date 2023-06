Pedro Sánchez ha querido ser escrupuloso este jueves. El presidente del Gobierno comparecía en la Moncloa para explicar las prioridades de la presidencia española de la UE, que comenzará el mes que viene y se prolongará hasta finales de año. La responsabilidad europea se ve afectada por los comicios generales del próximo 23 de julio, adelantados tras el batacazo que sufrió el PSOE hace casi tres semanas en municipios y autonomías. También las propias apariciones del presidente se ven condicionadas por la cita con las urnas: en periodo electoral, los actos del Gobierno no deben contener críticas a otros partidos. Así que Sánchez ha ido con pies de plomo. Pero eso no ha evitado que lanzase un mensaje, sin citar a Vox pero refiriéndose a la formación que lidera Santiago Abascal, sobre los peligros de la llegada de la ultraderecha al Gobierno central.

“La llegada de fuerzas antieuropeístas es una mala noticia para la UE. Para ser más fuertes, tenemos que unirnos. Tener movimientos políticos que cuestionan desafíos como la emergencia climática y la amenaza en el frente oriental [la guerra en Ucrania] es una mala noticia para el conjunto de Europa”, ha señalado el jefe del Ejecutivo ante los embajadores europeos. Sánchez ha subrayado que hablaba en general, no solo de España, pero sus declaraciones, dos días después de que el PP y Vox firmasen un acuerdo para gobernar juntos la Comunitat Valenciana, tienen un claro componente doméstico.

“Muchas voces han augurado el debilitamiento del proyecto político europeo. Muchos partidos antieuropeístas han ganado presencia en nuestras instituciones. Pero Europa ha sido más fuerte y ha salido reforzada”, había señalado el presidente poco antes, al hablar de los cuatro objetivos de la presidencia española de la UE: reindustrializar el continente, avanzar en la transición ecológica, consolidar el pilar social y profundizar en la unidad europea.

Movilización contra la ultraderecha

En la Moncloa creen que esta vez ocurrirá lo mismo en España. Los colaboradores de Sánchez admiten la dificultad de lograr la investidura tras el 23 de julio. La inmensa mayoría de las encuestas anticipan una clara victoria del PP y muchas posibilidades de alcanzar la mayoría absoluta junto a Vox en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, insisten en que todavía quedan 40 días para la cita con las urnas y que su principal batalla es contra la abstención, no contra Alberto Núñez Feijóo. Los sondeos reflejan que los socialistas obtendrían ahora un resultado similar al de noviembre de 2019, en torno al 28% de las papeletas, pero que sería insuficiente ante el empuje de los conservadores, que han absorbido casi todo el voto de Ciudadanos.

Para activar a ese electorado progresista o moderado que contempla quedarse en casa, pactos como el sellado el martes por el PP y Vox en la Comunitat Valenciana pueden ser clave, explican los socialistas. Este será uno de los ejes de su campaña, la alerta contra la “ola ultraconservadora”, junto a la defensa de la gestión llevada a cabo en el Gobierno y las apelaciones al voto útil. Félix Bolaños, ministro de la Presidencia y uno de los dirigentes de mayor confianza de Sánchez, ha sido esta mañana mucho más explícito que el presidente, ya que sus palabras no se pronunciaron en un acto de Gobierno. “Feijóo nos mintió cuando dijo que no pactaría con Vox y no les metería en ningún gobierno. ¿Qué credibilidad tiene?”, se ha preguntado.