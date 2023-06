A tres días de la investidura del nuevo alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, aún no se ha producido el segundo de los contactos entre el PP y Vox. En Vox dan por hecho que tiene que producirse esa segunda reunión y que, a diferencia de la primera, no debería ser solo un ‘café’ como el del 1 de junio entre el candidato del PP y futuro alcalde y el portavoz de Vox, Eduardo Gutiérrez. En el PP no se descarta que se produzca ese segundo encuentro antes del pleno de investidura del próximo sábado y se considera que no se trataría de una reunión informal porque de lo que se habla es del futuro de Cáceres. No obstante, en el PP no hay prisa en que se cierre un pacto o acuerdo con Vox, que se podría producir con la legislatura iniciada, y se recuerda que no se está en la misma situación que en las elecciones de 2015 y 2019, cuando sí era necesario llegar a ese compromiso porque del mismo dependía la elección del alcalde.

