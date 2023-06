La propuesta de Ada Colau de una alcaldía compartida con el PSC y ERC, con una fórmula que convirtiera a Ernest Maragall en alcalde el primer año del mandato, a la propia Colau en alcaldesa de mayo de 2024 a finales de 2025, y a Jaume Collboni de entonces hasta mayo de 2027 ha tenido una vida corta, de apenas cuatro horas.

El PSC ha rechazado la propuesta, sin dejar espacio alguno a la duda, en tanto que ERC considera que no es una oferta seria, en firme, y sostiene que no la ha recibido oficialmente. Por su parte, la candidatura de Xavier Trias considera que es el último intento de Colau "para salvar el cuello".

“No se entendería”

Pasado el mediodía, la número tres de la candidatura de Collboni y portavoz de los socialistas en las negociaciones para la formación del gobierno municipal, Laia Bonet, ha descartado el plan de Colau sin citarla: “Propuestas o fórmulas como la que se ha presentado esta mañana no serían entendidas por los votantes progresistas y no contribuirían a la estabilidad ni el rigor que el Ayuntamiento de Barcelona y su ciudadanía merecen”.

También ha recordado que Collboni sigue aspirando a ser el nuevo alcalde y ha enviado lo que parece un mensaje directo a la alcaldesa en funciones y al hecho de que los Comuns quedaran terceros: “Hacemos un llamamiento a todas las fuerzas progresistas a hacer propuestas con generosidad y humildad, en función de donde nos ha ubicado la ciudadanía en las urnas”.

Bonet ha subrayado que es ERC quien ha descartado pactar con Barcelona en Comú y el PSC, en tanto que los socialistas, ha dicho, apoyaban esa alianza: “La respuesta reiterada de (Pere) Aragonès y (Oriol) Junqueras ha sido la de descartar esta propuesta y apostar por un frente independentista liderado por (Xavier) Trias”.

La oferta inexistente

En cuanto a ERC, fuentes del partido insisten en que no han recibido una oferta formal de Colau y que la iniciativa no está consensuada con el PSC, por lo que no puede ser considerada una propuesta en firme. Los republicanos sostienen que pidieron a los Comuns una reunión a tres con los socialistas para abordar el asunto, y que se negaron a celebrar ese encuentro. Por ello, entienden que lo propuesto por Colau este martes es un reparto de sillas sin más y afirman que si recibieran una oferta seria y con más profundidad la abordaran de forma seria.

A todo esto, también Junts ha reaccionado ante el plan esbozado por Colau para que Xavier Trias no sea alcalde. "La propuesta de ‘trialcaldía’ que hace Colau para mantenerse en el poder no tiene nada que ver con las izquierdas, ni con el progreso de Barcelona; ni siquiera con Barcelona. Colau hace un último movimiento a la desesperada para salvar el cuello, lo hace exclusivamente en clave de supervivencia personal”, afirman fuentes de Trias per Barcelona.