¿Qué partidos forman Sumar y qué ha negociado Díaz con cada uno?

La tarea ha sido dura, un sprint negociador, pero Yolanda Díaz logró este viernes cerrar un acuerdo de coalición con una decena de partidos para las elecciones generales del próximo 23-J. Bajo el nombre de Sumar y con Yolanda Díaz como cabeza de lista por Madrid, todas estas formaciones se presentarán unidas en una misma lista electoral, las cuales no tienen que presentar hasta dentro de 10 días. Sin embargo, alcanzar este entendimiento no ha sido fácil y no todos han salido igual de bien parados:

Sumar y Podemos firman el acuerdo de coalición pese a las tensiones de última hora Podemos La formación morada mantuvo la negociación en vilo hasta el último día. Sin embargo, este viernes, la secretaria general del partido, Ione Belarra, garantizó su entrada en la coalición, pese a que denunció que la vicepresidenta segunda ha vetado a la ministra de Igualdad, Irene Montero, y que apenas tienen representación en las listas. En concreto, ocuparán el quinto puesto en las listas por Madrid que, previsiblemente, ocupará Belarra; el cuarto por Barcelona; y los números uno por Ávila, Araba, Badajoz, Cáceres, Granada, Guadalajara, Gipuzkoa, Las Palmas, Murcia, Navarra, Palencia Segovia y Teruel.. Belarra ha denunciado que con estos puestos es probable que se queden sin diputados en el Congreso. Izquierda Unida El coordinador federal de IU, Alberto Garzón, ha pactado con la vicepresidenta que los primeros puestos de las listas de Córdoba, Málaga y Tarragona, que lo compartirá con los 'comunes, y en otras ocho provincias donde es poco probable que obtengan representación. Además, reciben el número 2 por Sevilla, Navarra y Asturias y el 3 por València, un reparto que les parece insuficiente. Garzón, que ya renunció a presentarse en estas elecciones, ha anunciado que también la portavoz de la formación, Sira Rego, ha dado un paso atrás. Además, ha pedido perdón "por el ruido causado en este proceso". Catalunya en Comú La negociación en Catalunya, donde de normal reina la unidad, también ha sido complicada con Podem exigiendo mayor representación en las listas. Finalmente, el acuerdo con Díaz concluye que se presentarán con la marca "Sumar-En Comú Podem" y que los 'comunes' elegirán los cabezas de lista por las cuatro provincias catalanas. La de Tarragona la compartirán con IU. Más Madrid El acuerdo cerrado con Más Madrid, la formación que lidera Mónica García, establece que esta formación tendrá los puestos 3, 4 (ocupado por Íñigo Errejón), 7 y 10 de la lista electoral por Madrid. Más allá de presentarse bajo las siglas de Sumar y en una papeleta que estará encabezada por Yolanda Díaz y que tendrá como logo la foto de la vicepresidenta, Más Madrid ostentará la dirección de la campaña en este territorio de forma colegiada con Sumar. Son uno de los grandes beneficiados de esta negociación. Compromís La formación valenciana y el proyecto de Díaz se presentarán a las elecciones bajo el nombre Compromís Sumar: Sumem per guanyar. En el pacto cerrado con Díaz se establece que en las listas electorales de Valencia el número 1 y 2 será para Compromís; en Alicante el cabeza de lista será de Sumar; y en Castellón será una persona de consenso. Para configurar el resto de la lista, los números pares serán personas elegidas por Compromís y los impares por Sumar. La vicepresidenta podría ceder algunos de los puestos que le corresponden a Podemos. La Chunta Aragonesista La Chunta Aragonesista ocupará el primer puesto de la lista electoral por Zaragoza. La formación regionalista lleva sin tener escaño desde el 2008, cuando perdieron el escaño que llevaba ocupando José Antonio Labordeta desde el año 2000. Ahora, podrían volver al Congreso ya que en 2019 Unidas Podemos obtuvo un escaño, el de Pablo Echenique. Drago El partido que conformó el exsecretario de Organización de Podemos, Alberto Rodríguez, después de que se le retirara el escaño, también se ha aliado con Sumar. La formación canaria tendrá el primer puesto por Tenerife que ocupará el propio Rodríguez. Otros partidos El acuerdo incluye a otros partidos como Més per Mallorca, Més per Menorca, Verdes Equo, Alianza Verde, Batzarre, Izquierda Asturiana e Iniciativa del Pueblo Andaluz.