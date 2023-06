"Nos han vendido que Alfonso Rus es el "capo di tutti capi, pero todo es una tergiversación constante. Sin él no hay caso Taula"

La defensa del expresidente de la Diputación de València y exalcalde de Xàtiva, Alfonso Rus, ha solicitado su absolución en el alegato final del juicio por el presunto amaño del "call center", la tercera pieza del caso Taula que llega a juicio. Un amaño en el que el letrado de Rus, Emilio Pérez Mora, defiende que el expresidente de la Diputación de València no tuvo nada que ver, ni de lejos. "Es todo una tergiversación constante para nombrar a Alfonso Rus porque sin Alfonso Rus no hay caso Taula". Una figura política que, según su letrado, "nos han vendido que es el capo di tutti capi (el jefe de todos los jefes), el Al Capone de Xàtiva, de un contubernio para enriquecerse o aportar dinero al PP. Una circunstancia descacharrante en la que cuenta con compinches de todo signo político y sobre la que todavía esperamos que la Fiscalía Anticorrupción nos diga que este señor tiene un céntimo de euro no ganado legalmente".

De ahí que el alegato de defensa de este segundo juicio que afronta el exalcalde de Xàtiva, su letrado lo afronte reiterando la solicitud de nulidad de todo el caso Taula por la ilicitud de la prueba de la que partió la macrocausa que se investiga desde 2014. "Solicito la nulidad de todo lo actuado por la obtención de prueba ilícita por conexión con antijuridicidad" ha asegurado en referencia al disco duro en el que Marcos Benavent albergaba las famosas grabaciones del caso Taula y que su exsuegro entregó la exdiputada provincial de EU Rosa Pérez Garijo y que acabaron en la Fiscalía Anticorrupción. "El caso Taula es una mentira parte de un delito de revelación de secretos, que el señor Torres (el fiscal Anticorrupción en 2014) conocía perfectamente. La Fiscalía era consciente de que lo que se entrega procede de un ilícito". Sobre el fondo del asunto, el presunto amaño del "call center", el abogado Emilio Pérez Mora también ha arremetido contra la Fiscalía Anticorrupción porque en esta causa "establece sospechas en base a conjeturas. sin indicios. la acusación tiene que ser más certera y más concreta. se sesga información. no se entrega toda la información". Y no se han disipado las dudas de quien es el supuesto chanchullo: "¿Quien es el autor? ¿Con quien contactó el conseguidor? ¿Tiene algo que ver con Alfonso Rus? No hay chanchullo, eso lo tengo muy claro".