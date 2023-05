Se cumplió el escenario que se manejaba, pero en la versión más optimista para el PP de Asturias. Adrián Barbón está en disposición de volver a gobernar la región tras obtener 19 diputados en las urnas, uno menos que en 2019 y a falta de que se contabilice el voto emigrante. La izquierda superaría al bloque de la derecha para poder formar gobierno, pero no sin grandes dificultades, puesto que Adrián Barbón necesitará concitar el apoyo no solo de IU sino también de Podemos para sacar sus políticas solo con la izquierda, que gana por un solo escaño al frente de la derecha. La participación en las elecciones fue del 63,36%, creciendo un punto respecto a 2019.

El PP, por su parte, ha logrado crecer tras la desaparición de Ciudadanos. Y lo ha hecho de forma muy notable, en el mejor de los escenarios dibujados por las encuestas más recientes. Con Diego Canga al frente, los populares han ganado siete diputados, alcanzando los 17 y quedándose únicamente a dos de los 19 del PSOE. Las fuerzas se igualan mucho. No pueden estar descontentos en el PP de Asturias, ni mucho menos, pese a que el bloque de centro-derecha no sume la mayoría absoluta de 23 escaños. La remontada, aunque no completada del todo, se ha quedado, muy cerca.

De hecho, el tramo final del escrutinio se vivió con gran intensidad, al quedar un escaño pendiendo entre el PSOE y PP por unos cientos de votos en el Oriente o en Centro. Finalmente, la remontada no le alcanzó a la candidatura de Diego Canga para robar el diputado que le daría la mayoría al bloque de la derecha. Aún así, aún queda por escrutar a lo largo de esta semana el voto exterior.

Las dos grandes víctimas propiciatorias de este 28M eran, a priori, Podemos, incurso en una guerra interna sin cuartel, y Ciudadanos, cuya debacle generalizada amenazaba con su desaparición en la Junta General del Principado. Así ha ocurrido en el caso de la formación naranja, y su candidato, Manuel Iñarra, no ha logrado salvar su escaño. De hecho, se ha quedado más que lejos de ello. En cuanto a Podemos, su bajada ha sido de cuatro a un solo diputado. Pero todo indica que, por fortuna para ellos, ese escaño será decisivo para decantar mayorías hacia la izquierda en la Junta, lo que podría hacer que el PSOE de Adrián Barbón deba tenerles muy en cuenta.

Y si Cs y Podemos partían como perdedores de antemano, Vox partía como candidato a crecer en la Junta. Y lo ha logrado pasando de dos a cuatro diputados: ya es la tercera fuerza en la Junta. Foro, mientras tanto, ha subsistido con un escaño que le costó arrancar, ya avanzado el escrutinio. Ese diputado de Foro también puede ser llave a mayorías si el PSOE logra su apoyo para algunas cuestiones.

En cuanto a IU, mantendrá su papel de socio necesario para los socialistas, aunque con un diputado más en la Junta que tras las elecciones de 2019, al pasar de dos a tres escaños bajo la marca de Convocatoria por Asturias.

Con todo, la situación en la Junta del Principado se iguala entre los bloques, con los ascensos de PP y Vox, y la pérdida de un diputado del PSOE y tres de Podemos. Solo hay un escaño de diferencia, a falta del voto emigrante y la incógnita de la participación que haya habido en este.