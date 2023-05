Dos duelos y un combate a tres en el 'ring' electoral del 28-M.

Siete dirigentes se juegan su futuro político en las elecciones del 28 de mayo. Cuatro se baten en duelo, el resto en un combate a tres. Solo habrá un ganador en el 'ring', a tenor del cómputo de votos de la noche electoral, pero la gobernabilidad puede quedar en manos de la capacidad de pactar con potenciales aliados o de frustrar la conjunción de los adversarios.

Sánchez versus Feijóo

No son las primeras elecciones que Alberto Núñez Feijóo afronta como líder del PP, pero sí las que marcarán si gana o pierde contra Sánchez y las que dilucidarán qué opciones tiene de estrenarse en Moncloa. La campaña se cierra con escándalos por presunta compra de votos, algo que afecta a ambos partidos, pero el PP ha forzado que el dedo acusador señale al PSOE, azuzando el 'pucherazo' -como lo hizo días antes con ETA- para empañar los anuncios del Gobierno con los que Sánchez buscaba vencer en el duelo. Al posible fraude se acogerán aquellos a los que no les satisfaga el escrutinio del 28-M e incluso hay políticos que aventuran que algunos perdedores pretenden aventar que las elecciones no han sido legítimas.

Feijóo ha convivido la quincena con las visceralidades de Isabel Díaz Ayuso, intentando que no lastren la supuesta estrategia de 'moderación' con la que trata de remontar en toda España. Pero Ayuso compite a ser más radical que Vox para ganar con mayoría absoluta en Madrid, mientras Feijóo teme quedar atado a la extrema derecha. Los ultras pueden tener la llave para que el PP se quede con el mando de varias autonomías, incluso para arrebatarle al PSOE la plaza más cotizada, la Comunitat Valenciana, donde el presidente popular deberá pactar con un condenado por violencia machista para desalojar a Ximo Puig.

De ahí las constantes apelaciones de Feijóo al 'voto útil' con el que aspira a unir al 'antisanchismo' bajo las siglas que representa. El reto del PP ya no está en redirigir a su favor la fuga de Cs, sino en su capacidad de atracción de los votantes de Vox para, precisamente, no depender de los ultras.

Sánchez necesita ganar en Barcelona y, en el resto de España, captar y mantener. En su caso, el espacio a la izquierda del PSOE, con un ataque medido para atraer voto, no lo suficientemente dañino como para que el electorado se escore a la derecha, y siempre blandiendo la obra de Gobierno como compartida. Y es que del resultado de Podemos y, en especial, del balance del tirón electoral de la vicepresidenta Yolanda Díaz, dependerá su capacidad para forjar alianzas que blinden los feudos del PSOE.

Aragonès versus Illa

El resultado de las elecciones municipales será determinante para el devenir del Govern del 'president' Pere Aragonès, por mucho que ya tenga presupuestos aprobados y, con ellos, pueda alcanzar el fin de la legislatura en 2025. En minoría desde la ruptura con Junts, ERC se juega la reválida en Catalunya o que el PSC les adelante por segunda vez consecutiva en las urnas.

El jefe de la oposición, Salvador Illa, ansía la victoria para hurgar en la erosión del Executiu monocolor. Si vence, el 29 de mayo tendrá ya dos tablas electorales para reafirmarse en que Aragonès gobierna sin apoyo, no solo parlamentario (33 de 135 diputados), sino ciudadano. Y más allá de forzar a Aragonès a negociar todas y cada una de las iniciativas en el Parlament -como ha ido haciendo desde octubre pasado-, insistirá en que Esquerra tampoco cumple los acuerdos. 'Un Govern sin compromiso y sin avales', se propone apuntalar Illa, pero el 'president' no tiene, por ahora, ningún interés en llamar a las urnas, todavía menos a sabiendas de que las generales se celebrarán, como tarde, a final de año, y estas sí serán decisivas para ambos partidos. Y es que el resultado de las catalanas puede quedar en manos de si Sánchez permanece o no en Moncloa.

Colau vs. Collboni vs. Trias

El divorcio entre Ada Colau y Jaume Collboni, que no entre Barcelona en Comú y el PSC, junto con la irrupción de Xavier Trias como alcaldable y la partida del ganador en 2019, Ernest Maragall, como cuarto en discordia, convierten Barcelona en la 'pole' más disputada.

Las urnas desempatarán el combate a tres, ya que si bien la entrada en juego de Trias aventuraba una polarización entre la alcaldesa y el exalcalde, el socialista ha logrado aguantar el pulso.

Los tres quieren hacerse con la vara de mando y ninguno está dispuesto a permanecer en el consistorio si no lo consigue. Un todo o nada en el que ganan protagonismo los 'números dos' como líderes en el futuro pleno barcelonés y pueden decantar la balanza si hay retiradas la noche electoral.

Esto abre un escenario insólito, ya que la campaña ha sido tan personalista que algunos partidos ya dejan caer que no es lo mismo pactar con las siglas que con sus líderes, eso es, que si los alcaldables se retiran al no ganar, la política de pactos puede modular los vetos establecidos. Después del 28-M se verá cómo se manejan los segundos, pero Daniel Sirera, ya que aspira a que la recuperación del PP le dé tanto o más poder como al expresidente francés Manuel Valls para frustrar el gobierno de la lista más votada.