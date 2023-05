¿Qué es lo que tiene que aclarar Villarejo de la 'operación Cataluña' contra Sandro Rosell?

Después de que el empresario y expresidente del Barça Sandro Rosell ratificara su querella por la 'operación Cataluña' ante el titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Madrid, Hermenegildo Barrera, su abogado, Pau Molins, dejó claro ante los medios que la declaración del excomisario José Manuel Villarejo será crucial para el futuro de la investigación. ¿Por qué? Estos son los puntos que se espera que el expolicía aclare ante el magistrado como imputado por los delitos de organización criminal, falsificación de funcionario en documento oficial, acusación y denuncia falsa, malversación y detención ilegal.

Este viernes, si la huelga de funcionarios judiciales lo permite, también están citados a declarar como imputados ante el juez el exinspector de Policía Antonio Giménez Raso y el policía que redactaba los informes de la UDEF sobre Rosell. Al que no se ha podido citar ha sido al agregado del FBI en la Embajada de EEUU en 2015 Marc L. Varri por la falta de colaboración estadounidense.

¿Quién ordenó la 'operación Cataluña' e incluir en ella a Rosell?

El excomisario Villarejo está imputado en casi una cincuentena de piezas del caso Tándem, en el que desde la Audiencia Nacional se investigan las cloacas policiales. Eso no le ha impedido ser citado en el Congreso de los Diputados a declarar en las distintas comisiones de investigación creadas por la operación Kitchen, en la que se espió al extesorero del PP Luis Bárcenas con medios del Ministerio del Interior y por agentes de policía. En su última comparecencia Villarejo aseguró que la 'operación Cataluña' se había gestado en las entrañas de la presidencia del Gobierno durante el mandato de Mariano Rajoy y bajo el control de la entonces vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, como responsable del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).Y ello pese a que en su agenda con la que se le oye comentar lo que él llama el 'proyecto Barna' es con la que era secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.

¿Quién la realizó?

Pese al papel protagonista que Villarejo suele asumir en lo referente a supuestos servicios prestados al Estado y su participación en la propia 'operación Cataluña', asegura no haber intervenido en la investigación por la que Rosell estuvo casi dos años preso y acabó siendo absuelto. En los audios que él mismo grababa, encontrados en su domicilio durante los registros del caso Tándem, así como en las agendas en las que apuntaba con quién se reunía y qué decían, se ve cómo Cospedal le pone en contacto con la expresidenta del PP catalán Alicia Sánchez-Camacho. En el encuentro, ella apunta a Rosell, familia de la que dice que, junto a los Pujol y los Sumarroca, fundó Convergència Democràtica de Catalunya (CDC).

La querella de Rosell señala que el 8 de enero de 2014 Villarejo se puso en contacto con José Luis Pérez Clemente, quien decía tener información sobre presuntas conductas irregulares de Rosell. La querella no se dirige contra él por el desequilibrio mental que padece y que le fue tenido en cuenta al ser condenado por coacciones a un abogado que era miembro de la junta directiva del Barça.La denuncia añade que Pérez se reunió con el exinspector de policía Antonio Giménez Raso, que trabajaba a las órdenes de Villarejo en asuntos vinculados con Catalunya y quien acudió al encuentro acompañado por quienes dijeron ser agentes de la UDEF. Según la querella, Giménez Raso cobraba de los fondos reservados y trabajó en el asunto Rosell. A partir de la información que sobre Rosell aportó Pérez, Villarejo se reunió con el agente del FBI Varri, "con quien mantenía una larga y estrecha relación", según se desprende de sus agendas.

¿Tiene alguna prueba de sus acusaciones?

La querella de Rosell, además de contar la comisión rogatoria estadounidense "en la que se vinculaba a Rosell con escándalos de corrupción en el mundo del fútbol y se pedía a las autoridades españolas información sobre sus cuentas bancarias en España", germen de la denuncia que presenta contra él la Fiscalía de la Audiencia Nacional, reproduce las declaraciones que Villarejo hizo en TV-3 en relación a este caso.

"Se entendía que el Barça era un elemento, digamos, vinculado al independentismo que había que digamos desestabilizar, ¿no? Y entonces se habló con una jueza que se llama Lamela y esa jueza estuvo de acuerdo y pidió una serie de cosas, entre otras cosas ir al Supremo, como luego fue. Porque también ya se metió en el tema del 'procés', porque creo que además fue la misma que mandó detener luego a todos los del 'procés', creo recordar", reproduce la querella.A la pregunta de quién habla con la jueza, Villarejo respondió: "Yo no hablé… pero yo creo que habla el que entonces era el comisario jefe de Seguridad de allí, de la Audiencia, que a su vez había recibido instrucciones del director de la Policía. No sé si sería el secretario de Estado, pero vamos, esta señora sabía y conocía el tema y me parece... vamos no conozco al señor Rosell, pero por lo que creo, que luego ha salido absuelto y tal, creo que hicieron también una chapuza. Yo no participé en ese tema, pero sí estuve enterado de alguno de esos pormenores".

¿Cómo puede saberlo si dice no haber participado?

Precisamente en "esos pormenores" de los que dijo estar enterado está el quiz de la cuestión. De su aportación ante el juez dependerá que el magistrado decida seguir adelante con la querella o la archive. Incluso, en el primer caso, podría entender que debe asumir la investigación de las otras cuatro querellas presentadas por la 'operación Cataluña'. Si cree que Alicia Sánchez-Camacho debe ser investigada, dada su condición de aforada, como senadora, deberá elevar las actuaciones al Tribunal Supremo.