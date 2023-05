El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado duramente contra el PSOE ante los "presuntos fraudes" electorales en Melilla y Mojácar y ha afirmado que se trata de "supuestos muy graves" que les "avergüenzan" y "repugnan" como españoles y demócratas. Dicho esto, ha llamado a una "participación masiva" el 28M y se ha abierto a introducir más garantías legales en el sistema español en el voto que se deposita en las oficinas de correo.

"Si hemos de revisar para garantizar cuando se lleva el voto a las oficinas de correos mayor identificación, como ha adoptado la junta electoral en Melilla, deberemos revisarlo en las próximas semanas", ha declarado Feijóo en un acto en Valencia junto al candidato a la Generalitat, Carlos Mazón, y la alcaldable María José Catalá.

A renglón seguido, el líder del PP ha exigido "responsabilidades" a los partidos que tienen que ver con lo ocurrido, que "de confirmarse" ha señalado que no sería "un error" sino "un fraude". Así, en primer lugar, ha reclamado a los socialistas "romper" ya con Coalición por Melilla y comprometerse a que no volverán a pactar con ellos tras los comicios. Además, les ha pedido que valoren "si procede o no seguir" con la lista de Mójacar en las elecciones.

En todo caso, el líder de los 'populares' ha remarcado su confianza en el "sistema democrático y electoral" y ha pedido a los ciudadanos que acudan a "votar masivamente" en las elecciones autonómicas y municipales del próximo domingo para que "no se vuelvan a repetir estos fraudes que sonrojan a cualquier demócrata".