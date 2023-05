El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado duramente este lunes contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por sus anuncios en salud mental y en atención primaria, una cifra que ve "una broma". De hecho, ha recalcado que los 580 millones de euros para reforzar la atención primaria "no vale ni para arreglar el tejado del centro de salud".

Así se ha pronunciado en un acto en Las Palmas de Gran Canaria junto al candidato a la Presidencia del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, y la candidata a la Alcaldía de la localidad, Jimena Delgado. Previamente, ha visitado San Cristóbal de La Laguna (Tenerife), donde ha dado un paso junto a Domínguez y la candidata a la Alcaldía, Ana Zurita.

Después de que Pedro Sánchez anunciase el sábado en Valencia que el Consejo de Ministros aprobará esta semana una inversión de 580 millones para reforzar la atención primaria, Feijóo ha cuestionado la cuantía de esa cifra entre los 13.000 centros de salud que hay en España.

"El otro día se le ocurrió decir que va a poner 580 millones de euros para 13.000 centros de salud. Pues es bien fácil: 583 millones dividido en 13.000, total 44.000 euros por centro de salud. No vale ni para arreglar el tejado de cada uno. Pero ¿qué broma está intentando vender?", se ha preguntado.

"Esto es una broma"

De la misma manera, ha criticado la partida que va a destinar el Gobierno a salud mental, después de que Sánchez haya anunciado una partida adicional de 38,5 millones de euros. "Para la salud mental 30 millones de euros en toda España. Pero ¿quién le hace las propuestas en sanidad al presidente del Gobierno?", se ha preguntado.

En este sentido, se ha mostrado convencido de que solo en Canarias, a pesar de sus listas de espera, "gasta más de 30 millones de euros en salud mental al año". "Y este señor quiere poner este dinero para toda España, insisto, esto es una broma y hemos de poner fin a las bromas", ha enfatizado.

Además, Feijóo ha criticado las propuestas que anunció la pasada semana, como "invitar a los mayores al cine los martes" o los viajes en Interrail para los jóvenes. A su entender, sería "mejor" y "más razonable" bajarles el IVA de la carne, el pescado y las conservas.

"Y lo del Interrail, todos los jóvenes de Canarias están encantados, porque pueden ir en tren fácilmente a todos los lugares de España", ha ironizado, para apelar al voto útil al PP para que haya un "cambio" a partir del próximo 28 de mayo.

Tras asegurar que el "sanchismo" ha "liquidado al PSOE" y "lo ha transformado en el partido sanchista", ha acusado al jefe del Ejecutivo de haber "abandonado a los socialistas de verdad", "a las clases medias, a las mujeres y a los trabajadores". "En definitiva Sánchez ha abandonado a la mayoría social y la mayoría social abandonará a Sánchez el próximo domingo", ha sentenciado.

"No renuncian a un solo privilegio"

En su intervención, Feijóo ha resaltado que no se pueden "resignar" a pagar por todo más" mientras el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos "no renuncia a un solo privilegio". "22 ministros, toda la plantilla de la Unión Deportiva Las palmas y otro equipo más", ha aseverado, para añadir que tiene además más de mil asesores.

El jefe de la oposición ha echado en cara al Ejecutivo que no haya aceptado ninguna de las propuestas del PP en materia económica, como deflactar la tarifa del IRPF, un fondo con la banca para ayudar ante la subida de las hipotecas o bajar el IVA de la carne, el pescado o las conservas.

En este punto, ha insistido en que mientras que la gente "no llega a fin de mes" y "ha tenido que bajar la calefacción para pasar el invierno", el Gobierno no esté dispuesto a "renunciar a nada" cuando es el Gobierno "más caro de la democracia".

"¿De verdad que no vas a renunciar a no emitir deuda las próximas horas del día de hoy?", ha preguntado, para añadir que si esto sigue así, el Gobierno va a "a arruinar a todos", dado que también va a dejar una "enorme deuda" a las próximas generaciones. "No tienes permiso para esta deuda. No lo tienes. No nos vamos a quedar quietos", ha espetado a Sánchez.