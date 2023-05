El PP estudia a contrarreloj cómo actuar en el caso del candidato de A Illa (Pontevedra), Matías González Cañón, de 34 años al trascender la sentencia que le condenó por una agresión a su exnovia en 2011 a 20 días de trabajos comunitarios, 80 euros y nueve meses de prohibición de comunicarse con la víctima, aunque la Fiscalía llegó a reclamar una pena de 10 meses de prisión. El candidato conservador tuvo que realizar los trabajos sociales en el vecino municipio de Ribadumia.

Desde el PP comarcal aseguran que se está estudiando lo ocurrido y que se desconocía por completo esta situación de su candidato, con el que se hablará para adoptar una decisión a tan solo seis días de la celebración de las elecciones.

Cañón asegura que la sentencia existe pero que no cuenta con antecedentes penales de ningún tipo ya que, de tenerlos, no podría ejercer como vigilante de seguridad, su trabajo desde hace más de siete años y responsabiliza al PSOE de “una guerra sucia porque están muy nerviosos en estas elecciones”. Además, asegura que "fue una denuncia falsa, pero las leyes están como están y me tocó pagar por algo que no hice".