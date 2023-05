La dirección nacional del PP prepara para esta segunda fase de la campaña "novedades discursivas" que vayan más allá del debate sobre las listas de Bildu y los condenados por ETA. Su apuesta propositiva ha empezado este mismo lunes anunciando la incorporación de Luis Garicano para la fundación del PP. En Madrid, la candidata a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dado también un paso más, aparcando el protagonismo de su particular cruzada contra la ilegalización de Bildu pero no para olvidarse de los abertzales sino para incluirlos en un solo bando junto a socialistas, separatistas y la izquierda que representa Unidas Podemos: "Estamos ante un nuevo frente popular que busca dividir a España en bandos".

En un acto en Alcobendas en el que ha participado el expresidente José María Aznar, los dos han hecho referencia a lo que entienden como peligros futuros causados por los independentistas pero sin centrarse solo en Bildu, como ha pasado durante prácticamente toda la primera mitad de la campaña. En la recta final hacia las urnas, Aznar se ha erigido como ejemplo a seguir por la labor que hizo en los años 90 para unificar a todo el centro derecha, e Díaz Ayuso ha intentado justificar por qué habla "tanto de España".

Se ha hablado de Bildu, sí, pero evitando todo choque con la dirección actual del partido, que la semana pasada mostraba su malestar porque Ayuso intentó ir más allá que Génova en la estrategia jurídica contra la ilegalización de Bildu. "¿Quién va garantizar la estabilidad de España? Los que pactan con antiguos terroristas? No, no, no, no, somos nosotros", ha señalado Aznar.

Hablar de España

"Esto ya no es un debate al uso, de izquierdas y derechas" ha explicado Ayuso en una intervención en la que no ha alzado la voz en ningún momento para provocar los aplausos del público ni agitar los ánimos. La España del "nuevo frente popular" está colándose por "un sistema que un sistema que va a hacer todo el mal que pueda" y que "seguirá creciendo" si el Partido Popular no hace todo lo que pueda. Ayuso ha hablado de "odiadores profesionales" y se ha preguntado y contestado ella misma ante las críticas que ha recibido en los últimos días por otros partidos por intentar centrar la campaña en asuntos de carácter nacional y no de gestión autonómica: "¿Que por qué hablamos de España y no tanto de Madrid? ¿Es que no se han dado cuenta de que Sánchez es un problema de Madrid?" y ha empezado a explicar que el gobierno de la nación retrae las inversiones en la región o intenta "controlar la vida" de los ciudadanos. "No caben más disparates al día".

"Yo también quiero unir a todo lo que está a la derecha de la izquierda", ha dicho en referencia a las palabras de Aznar unos minutos antes, que ha centrado gran parte de su discurso en solicitar la unión del centro derecha. "Por eso creo que se tiene que saber todo lo que está ocurriendo en Moncloa", ha insistido volviendo a justificar por qué habla de política nacional. Y ha apelado a la libertad como un valor en peligro y vinculado otra vez a lo ocurrido en las comunidades con partidos separatistas: "Seamos libres de la verdadera forma en la que se puede ser, que no nos la quiten. Si no el peso de la balanza va a ser insoportable, como ocurrió en el País Vasco o en Cataluña".

Próximas "consultas" independentistas

Aznar reconoció que está haciendo campaña porque está "preocupado por la situación de España" y que está repitiendo el mismo mensaje allá donde va, en Cuenca, Murcia o Madrid. "El PP fue ideado, concebido y parido para defender la libertad y para defender España y nada más", bramó ante un público entregado en este municipio del norte de la Comunidad.

Con esta idea de cuál es el papel de su partido, el expresidente y referente del PP reiteró, como hizo la semana pasada con José Luis Martínez Almeida en Madrid, sus advertencias sobre el futuro: "El precio a pagar sería lo que exigen los separatistas y antiguos terroristas: una consulta" en el País Vasco y en Cataluña, de forma que "el orden constitucional español habría desaparecido" si eso ocurre. "Es una cuestión de poder", denunció el expresidente, convencido de que la principal razón por la que Sánchez pacta con los abertzales es que "no tiene las más mínima posibilidad de ser presidente".

Unificación de la derecha

Pero si durante la primera mitad de la campaña Aznar ha estado en diferentes puntos de España alertando sobre el futuro que le depara a España si el PSOE y los separatistas vuelven a pactar, este lunes en Madrid ha centrado gran parte de su discurso en solicitar la unión del centro derecha. "Se me reconoce", ha apuntado repitiendo en tercera persona lo que le dicen sobre su papel en España, "que prestaste un buen servicio a democracia española cuando uniste todo lo que estaba a la derecha de la izquierda".

El PP se convirtió entonces en un "pilar esencial" para mantener el orden constitucional, según el expresidente, que con frases ya cinematográficas como "la unión hace la fuerza" u otras históricas como la de Cánovas del Castillo, "todas las políticas que no son posibles son mentira", ha dejado claro que su propósito este lunes en Alcobendas era advertir a los ciudadanos que se sienten del centro derecha que no desperdicien una sola papeleta el próximo domingo: "Todos los votos que no son útiles van a la papelera".