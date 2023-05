"Teruel Existe no cierra la puerta a un Gobierno con apoyo externo de Vox"

Teruel Existe dijo que no apoyará un Gobierno en el que esté Vox. ¿Y un Gobierno que Vox apoye desde fuera?

Eso es lo que nosotros llamamos política ficción. Nuestras posturas de negociación van a depender del apoyo que recibamos de los aragoneses. En función del resultado, sabremos con qué fuerza podremos negociar. Hacer posicionamientos apriorísticos ahora es pura política ficción. Queremos ser muy realistas. Es cierto que las encuestas dicen que vamos a entrar con representación, pero lo que pedimos es que sea una representación potente. Nos gustaría no tener que ser muleta de nadie, sino ser la opción prioritaria. En la reorganización del espacio político de Aragón creemos que es de vital importancia que Aragón-Teruel Existe se consolide.

Dice que no quieren hacer política ficción, pero hasta ahora Vox ya ha participado desde fuera en gobiernos, como en Zaragoza. Sus votos fueron necesarios para hacer alcalde a Jorge Azcón. Ahora pedirán entrar en el Ejecutivo. Según las encuestas, Teruel Existe puede ser decisivo. ¿Facilitarán un Gobierno del PP, con Teruel Existe dentro o fuera del Gobierno, o con Vox dentro o fuera?

No apoyaremos un Gobierno en el que esté Vox.

¿La puerta está abierta a un Gobierno apoyado por Vox desde fuera?

Eso es lo que entiendo que es política ficción, porque serían apoyos externos que nosotros en ningún caso vamos a negociar, que en todo caso tendrán que negociar otros… Pero no lo sabemos.

Entendemos pues, que no se cierra esa puerta.

Obviamente esa puerta no se cierra porque es uno de los futuribles. Pero nosotros no estamos pensando en esa puerta. No queremos hacer ninguna valoración de ese tipo porque no sabemos en qué posición nos ubicarán los electores. Lo que sí que tenemos claro es que no apoyaremos un gobierno en el que esté Vox. Lo único que tenemos evaluado es que nuestros programas son radicalmente opuestos a Vox en aspectos como el Estado de las autonomías, la vertebración comarcal, pertenencia a Europa, el trasvase del Ebro… Con Vox no estaremos en un Gobierno. Todas las demás posibilidades, no nos hemos parado ni a evaluarlas. Es muy distinto que entremos con tres diputados a entrar con siete. Y no solo se puede influir desde el Gobierno, también desde fuera. Pero todo eso no lo hemos evaluado. Queremos esperar a los resultados.

¿Con quién comparten el diagnóstico de lo que necesitan Aragón y Teruel?

El diagnóstico de la despoblación es casi compartido por todos. Teruel sigue perdiendo población. Aunque Aragón haya subido miles de habitantes, estos se concentran en Zaragoza. El problema sigue vigente. Lo que no admitimos es que sea un problema que no tenga solución. La dificultad de pactar sobre las soluciones es el grado de confianza de que se va a cumplir lo que se acuerde. Hemos aprendido que, cuando hacemos pactos, nosotros tenemos la obligación de cumplir en el momento para que se produzca la investidura, pero luego hay que estar detrás de la otra parte para que cumpla. Ahora queremos garantías y certezas, lo que significará que la negociación posiblemente será más lenta porque habrá que fijar plazos y presupuestos. Si no se cumple, siempre está la posibilidad de retirar nuestro apoyo al Gobierno, que sería casi lo mismo que romperlo.

¿Descentralizar consejerías será una línea roja?

No nos gusta hablar de líneas rojas, pero una de las medidas es la desconcentración, que pretendíamos simbolizar con el traslado de una consejería a Huesca y otra a Teruel. Además, las telecomunicaciones y el teletrabajo simplifican todo mucho. Desconcentrar no es solo trasladar oficinas físicamente, sino facilitar el teletrabajo; algo que ya pactamos con el Gobierno central y que se está poniendo en marcha con mayor o menor acierto.

Suelen defender su transversalidad y que no adoptan decisiones basadas en la ideología. Pero hay dos modelos principales, uno basado en la defensa del Estado del bienestar y otro en el liberalismo económico. ¿Dónde se encuentran ustedes?

La mayoría de las veces, en el análisis del territorio. En la mayoría de los territorios con dificultades de desarrollo, no hay masa crítica suficiente para pensar que el nivel de emprendimiento va a ser muy alto. En esos territorios, la Administración tiene que hacer de tractor. Y una vez puesto en marcha determinado sector, se incorpora la iniciativa privada. Pensar que un liberalismo a ultranza tendría repercusiones positivas en áreas despobladas es ingenuo. Ha de ser la Administración la que empuje. Pero no es un principio ideológico previo.

En definitiva, confía en que el Estado tome la iniciativa.

Obviamente confías, pero no confías porque tienes ese apriorismo, sino porque no hay otra posibilidad. Una de las principales advertencias que hemos hecho respecto a los fondos europeos de libre concurrencia es que hay territorios en los que no hay masa crítica de emprendedores para poder responder a esas convocatorias.

¿Cuáles serían sus primeras medidas en el Gobierno de Aragón?

Lo primero sería reorganizar las consejerías. Tendría que haber una sobre Repoblación, Medio Rural y Digitalización; y otra de Clima, Energía y Medio Ambiente, que pondría el foco en uno de los problemas de la comunidad, que es el modelo de implantación de las energías renovables. . Y planteamos un canon con el que las renovables contribuyan al desarrollo de los territorios: una contribución sobre su facturación. Y hay que solventar el tema del transporte sanitario de emergencias. El movimiento ciudadano de Teruel Existe propuso una Iniciativa Legislativa Popular para expresar el descontento de la población. Para nosotros, el transporte sanitario de emergencia se tiene que internalizar. Tiene que ser público y debe cubrir de verdad las 24 horas del día, 365 días al año, y con el personal adecuado en las ambulancias.

¿Unión de estaciones por Canal Roya, sí o no?

Nos parecía un error y nos congratulamos de que el proyecto se haya retirado. Canal Roya como patrimonio natural ya es un recurso suficientemente potente para generar el desarrollo económico que necesita el valle.

¿Cuál su apuesta ante el problema de la vivienda?

Primero, poner en evidencia que la falta de vivienda pública de alquiler es un problema también de las áreas despobladas. Desde Madrid hemos conseguido que una ley de vivienda que solo se fijaba en las zonas tensionadas de Barcelona o Madrid tenga en cuenta también la vivienda en el medio rural, con la intención de que el acceso a una vivienda pública no sea un factor de emigración de nuestros jóvenes.

Concurren en coalición con Aragón Existe. ¿Cómo cuadra el modelo para revertir la despoblación con una ciudad que se congratula (o al menos lo hacen sus dirigentes) de haber superado a Sevilla y ser la cuarta de España?

Primero habría que matizar la importancia que tiene ser la cuarta o la quinta, es muy relativo si se miran las áreas metropolitanas, porque ahí Sevilla desbordaría a Zaragoza. Queremos que todas las comarcas tengan alguna oportunidad de desarrollo. Zaragoza es y debe seguir siendo el motor de Aragón, pero tenemos que conseguir que difunda al resto de Aragón su capacidad de emprendimiento e innovación. Hacer más fuerte el resto de Aragón es hacer más fuerte Zaragoza.