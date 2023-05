"Ustedes se han equivocado en la elaboración de las listas. Puede ser legal, pero, desde luego, no es decente", le ha espetado Pedro Sánchez a la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua. Tras una semana de polémica por la inclusión en las listas electorales de los abertzales de 44 condenados por pertenecer a ETA, el jefe del Ejecutivo ha repetido la crítica que ya hizo el pasado viernes, pero estaba vez ante una de sus dirigentes. No obstante, el presidente del Gobierno no ha querido romper con EH Bildu, como le ha exigido el PP, y les ha emplazado a seguir negociando con el Gobierno.

Un día después de que siete candidatos, los que tienen delitos de sangre, anunciaran su intención de no ser concejales si salen elegidos en las urnas el próximo 28-M, Sánchez ha demandado "un mensaje mucho más rotundo y contundente de reparación, perdón y, por supuesto, de reconciliación y de homenaje a las víctimas". Una vez ha hecho esta reflexión, Sánchez se ha lanzado a enumerar las políticas impulsadas por el Gobierno de coalición. En este contexto, ha anunciado que en junio, cuando caducará el escudo social, el Ejecutivo impulsará las medidas necesarias. "Esperamos contar con su apoyo", le ha dicho Sánchez a Aizpurua. La dirigente abertzale, durante su intervención, se ha centrado en las medidas aprobadas desde la pandemia y en la necesidad de convertirlas en estructurales, pero nada ha dicho sobre la polémica de las listas. Sin embargo, minutos antes, en los pasillos de la Cámara baja, ha aplaudido "el compromiso con la paz y la convivencia" de los siete candidatos que han renunciado y ha recalcado que su formación está comprometida con "un futuro en paz y convivencia". Los reproches del PP La mano tendida de Sánchez a seguir contando con el apoyo de Bildu para sacar adelante iniciativas en el Congreso en lo que resta de legislatura ha llegado después de que la portavoz del PP, Cuca Gamarra, se haya lanzado a un ataque feroz contra la política de alianzas del líder del PSOE. "Dispone hoy de dos minutos y medio para justificar los pactos del pasado, romper los del presente y renunciar a los del futuro", le ha reclamado la dirigente popular tras reprocharle que en campaña mintiera sobre que no iba a pactar con Bildu. "La verdad es que ustedes no tienen más argumento que ETA, pero ETA ya no existe", le ha respondido Sánchez antes de recordarle que el PP negoció con la banda terrorista, como ya hizo este martes con Alberto Núñez Feijóo, y que en 2015 ya había condenados en las listas de EH Bildu y no pusieron "el grito en el cielo". "Esta es la verdad, señoría, que ustedes hacen declaraciones infames que posteriormente no son capaces de sostener", ha rematado. Gamarra le ha afeado a Sánchez la dureza de sus palabras: "Ser tan cruel con el PP y tan complaciente con Bildu es lo que va a marcar su historia para siempre". Y lejos de quedarse ahí, le ha acusado de haber "dilapidado los valores democráticos". El jefe del Ejecutivo, por su parte, les ha criticado por su "cinismo" a la hora de "utilizar a las víctimas del terrorismo".