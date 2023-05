La renuncia de los siete de Bildu, ETA y las elecciones del 28-M: todas las claves

En los primeros días de la campaña electoral ha habido un protagonista que no estaba previsto: EH Bildu. El pasado miércoles, el Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco (COVITE) denunció que la formación abertzale había incluido en las listas electorales municipales a 44 condenados por terrorismo, siete de ellos con delitos de sangre. Tras días de críticas por parte de la derecha y reproches más tibios de las formaciones de izquierda, este martes los siete condenados han anunciado que renunciarán a ser concejales si salen elegidos.

1. ¿Quiénes son los siete?

Entre los siete aspirantes con delitos de sangre y en los primeros puestos de las candidaturas, figuran los condenados por asesinato Juan Carlos Arriaga Martínez, número 3 en la de Berrioplano, así como Begoña Uzkudun Etxenagusia, tercera en la de Erregil; Asier Uribarri Benito, condenado como cómplice en el asesinato de un guardia civil, ocupa el puesto 4 para Maruri-Jatabe; Agustín Muiños Dias, número 6 en Legutiano, fue sentenciado por el asesinato en 1983 de José Antonio Julián Bayano; y Juan Ramón Rojo González, en el puesto 21 de la candidatura de Irun, por el asesinato de Francisco Gil Mendoza en 1991.

Además, como suplentes figuraban los condenados por colaboración en asesinato José Antonio Torre Altonaga, en Mungia, y Lander Maruri Basagoiti, en la de Zierbena.

2. ¿Por qué han renunciado?

El pasado miércoles, nada más conocerse la noticia, la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, acusó a Pedro Sánchez de mantener una alianza con Bildu, quien incluía a exetarras en sus listas. Desde entonces, las críticas no han parado. La directriz del PP a todos sus dirigentes fue recordar en cada acto que el PSOE tenía un pacto con los abertzales. En un comunicado que han remitido los siete condenados por delitos de sangre al diario Naiz a la "gran polvareda política y mediática" que se ha levantado "intereses partidistas y electoralistas que poco o nada tienen que ver con la construcción de la convivencia y la paz".

A este respecto, subrayan que el único objetivo es "dañar a EH Bildu". No obstante, aseguran que no tomarán el acta de concejales si salen elegidos para que sus palabras o acciones no añadan "jamás el más mínimo padecimiento al ya habido". "Queremos resaltar que desde el inicio participamos en el cambio de estrategia de la izquierda abertzale producido hace ya más de una década, y que asumimos su apuesta inequívoca por vías exclusivamente políticas y democráticas", recalcan.

3. ¿Un convicto puede ir en las listas electorales?

Sí. La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) recoge en su artículo 6 quiénes pueden presentarse a las elecciones. En su apartado 2, donde se detallan los casos de personas inelegibles, se hace mención a los "condenados por sentencia firme, a pena privativa de libertad, en el periodo que dure la pena" y a los "condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, de terrorismo (...) cuando la misma haya establecido la pena de inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo o la de inhabilitación absoluta o especial o de suspensión para empleo o cargo público en los términos previstos en la legislación penal".

Es decir, cualquier persona que haya sido sentenciada por un delito que conlleve la pena de privación de libertad podrá presentarse a las elecciones una vez haya cumplido su condena. En el caso específico del terrorismo, que se recoge en el segundo punto, se podrá presentar también una vez se termine el periodo durante el cuál ha sido inhabilitado para el sufragio pasivo.

4. Las candidaturas ya están cerradas, ¿qué pasará ahora?

En el escrito remitido a Naiz, los siete candidatos señalan que la trascendencia que ha implicado su inclusión en las listas les "obliga, por diferentes, motivos", a retirar sus candidaturas "en la medida posible y a asegurar que en ningún caso" tomarán el cargo de concejal. Sin embargo, dado que las listas electorales están ya oficializadas y aceptadas por la Junta Electoral Central (JEC), parece difícil que puedan sacar sus nombres de la candidatura. Así, lo que podrán hacer y a lo que se comprometen, es a renunciar al acta de concejal en el caso de ser elegidos.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, les ha instado a ir de las palabras a los hechos y a personarse ante la Junta Electoral en "las próximas horas" para que "por escrito renuncien a las actas".

5. ¿Hay otros candidatos con pasado en ETA?

Sí. En las listas electorales de EH Bildu hay otros 37 condenados por pertenencia a ETA. Ningún dirigente de EH Bildu ha hecho referencia alguna a la situación de estas personas. No obstante, el coordinador general de la formación abertzale, Arnaldo Otegi, ha aseverado este martes que todos los candidatos tienen "sus derechos civiles y políticos en vigor", que suscriben el compromiso "con las vías exclusivamente pacíficas y democráticas", y también la Declaración del 18 de octubre, en la cuál se admite que el dolor causado en las víctimas "nunca debió haberse producido".