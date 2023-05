El PP asegura que no se ha producido ninguna conversación informal entre la vicepresidenta Teresa Ribera y Alberto Núñez Feijóo sobre la situación de Doñana. Después de que la ministra para la Transición Ecológica asegurara en una entrevista en El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, que hace pocos días habló de manera informal con el líder popular y el dirigente gallego le respondió “que no quería saber nada y que hablara con el señor Moreno Bonilla”, el portavoz electoral del PP, Borja Sémper, afirma que no se produjo tal conversación. “Hemos abordado este asunto en el comité de dirección y siento decir que la vicepresidenta Ribera miente”.

“Es verdad que lo que tiene que hacer la vicepresidenta es hablar con la Junta. Pero ellos dos no han mantenido una conversación y siento utilizar estos términos, pero nos sentimos abochornados por esta utilización y manoseo”, zanjó el portavoz en rueda de prensa. "Hablé con Feijóo para pedirle que ayudara con Doñana y me dijo que él no quería saber nada" Ribera asegura que la conversación se produjo antes del almuerzo que los Reyes ofrecieron al presidente de Brasil, Lula Da Silva, el pasado 27 de abril. “He tenido ocasión de tener una conversación informal en un pasillo y le he pedido que ayude y ha dicho que él no quería saber nada, que habláramos el señor Moreno Bonilla y yo. Señor Moreno Bonilla estoy esperando que me llame por teléfono, porque el teléfono suele funcionar en las dos direcciones”, dice la vicepresidenta en la entrevista.