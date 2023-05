Sánchez se compromete a poner en el mercado más viviendas para jóvenes.

Pedro Sánchez llegó al Auditorio Alfredo Kraus, en Las Palmas de Gran Canaria, rodeado de los candidatos isleños a la Presidencia del Gobierno, Ángel Víctor Torres, al Cabildo de la Isla, Augusto Hidalgo, y a la Alcaldía de las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, entre aplausos y el himno apoteósico del PSOE. La sala elegida para su mitin de precampaña estaba a rebosar, en torno a un millar de personas. El partido en Canarias quiso visualizar la afinidad del presidente del Gobierno con las Islas. "¡Pedro Sánchez es el presidente que más veces ha venido a Canarias cuando se le ha necesitado!", exclamó con entusiasmo Ángel Víctor Torres durante su intervención, en la que reconoció que es necesario mejorar la sanidad del Archipiélago, y anunció que su programa electoral contempla una ley para evitar las demoras y las listas de espera.

"Ellos hablan de un bien de lujo y nosotros de un bien de primera necesidad", remarcó en referencia al PP, y se comprometió a poner "todos los instrumentos" al alcance de los ayuntamientos para dar fuerza a las políticas de vivienda. El presidente animó a los candidatos de Canarias a que hagan todo lo que está en sus manos para poner en el mercado más viviendas, en especial, para los jóvenes, y subrayó que el Ejecutivo de España va a estar empujando con todos los instrumentos necesarios , como la Sareb o liberar suelo del Ministerio de Defensa para crear 20.000 viviendas protegidas en el país. Según Sánchez, su Gobierno ha multiplicado "por ocho" las cuantías presupuestarias dedicadas a vivienda, si bien reiteró que es necesario construir más casas protegidas para contener el alza en los precios. "Hay dos caminos para escoger con el voto: retroceder diez años y volver a las crisis y respuestas neoliberales de recortes y precariedad o diez años de progreso, dignidad y derechos que representa el PSOE", remarcó.

t

El presidente lanzó una pregunta al público asistente, que acto seguido respondió él mismo. "¿Por qué hay más paz social en España que en el resto de países europeos o en comparación con otros momentos de crisis?". Y contestó que se debe a la preponderancia del diálogo social. Sánchez recordó que la Organización Mundial de la Salud acaba de dar por concluida la emergencia sanitaria y expuso que una de las grandes lecciones de la pandemia es la necesidad de reforzar el Sistema Nacional de Salud. "Nunca más podemos debilitar la sanidad de nuestro país, al contrario, debemos fortalecerla porque es lo que nos salva cuando vienen mal dadas", enfatizó el presidente, que también llamó a proteger la ciencia en España y evitar «otro éxodo» de talentos como el de la anterior crisis económica.

El presidente del Gobierno de España está harto de que los partidos de la oposición lo insulten. Y lo reiteró a lo largo de su intervención, que centró prácticamente en los problemas que España padece de vivienda. "No es aceptable ni asumible que la juventud española se emancipe con 30 años y no con 20, como en otros lugares de Europa", recalcó Pedro Sánchez, al tiempo que lamentó que al llegar al Ejecutivo solo hubiese en España "un 3% de vivienda pública". "Cuando la derecha habla de vivienda, habla de suelos y de pelotazos para especular en vez de concebirla como un derecho", espetó Sánchez, quien aseveró que pese a los deseos de la derecha «el apocalipsis no va a llegar».

El Gobierno de España y de Canarias tienen deberes que hacer. Entre ellos, el también secretario general del PSOE se marcó para el siguiente lustro poner en marcha "el quinto pilar del estado del bienestar", que en su opinión son las políticas de vivienda. "En cinco años vamos a aumentar en un 50% el número de viviendas protegida" aseguró.

El presidente eludió hablar de temas comprometidos como su apoyo al plan autonomista de Marruecos pero sí lanzó un saludo a «los africanos» que acudieron al mitin, que lo celebraron con aplausos. También reivindicó el papel de la Unión Europea y los fondos comunitarios, que sirven para reindustrializar España, modernizar el tejido productivo y hacerlo más sostenible. "Cuando el tren del progreso se pone en marcha, este partido es imparable", sentenció el presidente.

El encuentro con militantes en la tarde de ayer se produjo después del anuncio de Sánchez por la mañana en Murcia en el que se comprometió a descontar el 50% para que jóvenes de 18 a 30 años puedan hacer a mitad de precio el interrail europeo y la creación de un circuito español de esas características con rebaja del 90% en el precio del tren y bus de concesión estatal y del 50% en el AVE.

Victoria electoral

El presidente señaló la gestión socialista en los últimos años como el mejor aval del PSOE. "Canarias va a ser la vanguardia de la victoria electoral que vamos a tener en toda España. Vamos a volver a ser la primera fuerza política de Este país", proclamó entre aplausos. Recordó que los niveles de desigualdad son menores ahora que los que había antes de la pandemia, "y si a eso le unimos un volcán y la guerra de Rusia en Ucrania «¿qué no seremos capaces de hacer cuando el viento sople a favor?", aseveró mirando especialmente a Torres. "Que hayamos retrocedido a 2008 en términos de desigualdad es un extraordinario éxito de país. No del Gobierno, del país. De su gente, sus empresas, sus trabajadores y de sus instituciones públicas. Gobierne quien gobierne", recalcó.

El secretario general del PSOE insistió en varias ocasiones durante su intervención en que los partidos de la derecha "insultan" y "descalifican" a los socialistas y al Gobierno de España, lo que a su juicio se produce por «hacer caer» todos los dogmas neoliberales con políticas progresistas y socialdemócratas. "Entiendo que estén rabiosos. Cada dato de empleo que tenemos es un disgusto para la derecha. Estamos demostrando que se pueden hacer las cosas de otra manera y que a golpe de política socialdemócrata y socialista estamos haciendo caer todos los dogmas neoliberales", remarcó. El presidente destacó que "como no pueden hablar de empleo, del ingreso mínimo vital o de la reforma de las pensiones, solo se dedican a insultar y a descalificar".

Durante el acto, que duró una hora, tanto Pedro Sánchez, como Ángel Víctor Torres, Augusto Hidalgo y Carolina Darias pusieron especial énfasis en demostrar la cercanía que les une. "Querido Pedro" o "querido Ángel, Carolina y Augusto", fueron vocablos que se lanzaron en reiteradas ocasiones. El presidente de Canarias y candidato del PSOE a la reelección aprovechó su intervención para lanzar que su programa electoral contiene una ley para erradicar la demora y las listas de espera en Sanidad que pondrá en marcha si vuelve a gobernar. En Canarias, el número de personas que aguardan para ser operadas en la sanidad pública creció el año pasado un 12,53%, para situarse a 31 de diciembre en 34.556 (3.854 más), con una espera media de cinco meses y seis días, doce días más que en 2021, según datos del Servicio Canario de Salud. Torres insistió en la necesidad de "seguir mejorando la sanidad" y acercarse a la media de espera del resto de comunidades autónomas.

El presidente de Canarias aseguró que se debe mejorar también la educación y se comprometió a contratar más docentes para bajar las ratios en las aulas "aunque estemos por debajo de la media", precisó. Con todo, Ángel Víctor Torres expuso que en Educación hay un 11% de tasa de abandono y cuando llegaron al gobierno hace cuatro años estaba al 19 %. Para los socialistas canarios, es "irrenunciable" los avances en la educación de 0 a 3 años, que es «pública y gratuita en todas las Islas. También reconoció que se debe mejorar en derechos sociales y avanzar en un plan de infraestructuras sociosanitarias "definitivo" que hasta ahora no ha habido.

Por su parte, el candidato del PSOE al Cabildo insular, Augusto Hidalgo, llamó a continuar con el legado socialista de los últimos años y consideró que la derecha española y canaria "se ha asilvestrado" y se ha vuelto "más radical". Puso en valor los avances que suponen las subidas del Salario Mínimo Interprofesional, la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital o la subida de las pensiones en base a la subida del IPC.

La candidata socialista a alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria y exministra de Sanidad aseguró que el socialismo representa en la ciudad "transformación y mejoras" en la vida de la gente. Sobre su proyecto de ciudad, Carolina Darias recalcó en que el municipio debe mejorar en servicios a la ciudadanía y se comprometió a que en cada distrito haya una comisaría o aparcamientos suficientes. Asimismo, expuso que uno de sus objetivos es que haya una ciudad "más saludable" con entornos seguros que propicien "el bienestar físico, emocional y social".