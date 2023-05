Sánchez no logra enfangar a Feijóo tras entrar al choque con Ayuso.

El Dos de Mayo, Isabel Díaz Ayuso volvió a ejercer el papel al que nos ha acostumbrado: el de la madrileña chula, dispuesta a todo, incluso a ordenar que se impida el paso a un ministro. Una vez más, el pasado martes, la presidenta de la Comunidad de Madrid buscó el choque con Pedro Sánchez que tanta rentabilidad le ha dado hasta ahora. Y, una vez más, encontró respuesta al otro lado. “Que sigan así”, piensan en Sol. “Dos escaños más el 28-M”, repiten estos días.

Una semilla peligrosa

Pero esos “dos escaños más” o los miles de votos más en las municipales que se podrá apuntar en su haber global Alberto Núñez Feijóo se deben a un episodio que puede parecer una salida de tono más, pero que, con las experiencias en países como EEUU, no lo es. Que una trabajadora de protocolo del Ejecutivo de Madrid obstaculice el paso al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, es una semilla peligrosa de la que no se sabe qué puede brotar.

El líder del PP se ha zafado bien de la estrategia de Moncloa el Dos de Mayo y también con la reunión de fiscales

En EEUU, el triunfo de Donald Trump propició un análisis retrospectivo para entender cómo alguien así había podido llegar a la Casa Blanca. Los analistas empezaron a señalar a políticos y hechos que creen que, poco a poco, fueron minando la confianza en las instituciones y haciendo ver como normales cosas que no lo son: el republicano Newt Gingrich, en los 90, cuando empezó a convertir a los contrincantes en enemigos; el movimiento ultraconservador Tea Party; el día en que por primera vez se faltó al respeto a un presidente en el discurso del estado de la Unión (un republicano gritó “¡mentiroso!” a Barack Obama en 2009), los bulos en las redes sociales...

Trump tiene dignos discípulos. El mejor colocado es Ron DeSantis, gobernador de Florida. “Hay que convertir EEUU en Florida”, repite estos meses el republicano, lo mismo que hace a menudo Ayuso con Madrid y España. DeSantis, como Trump, plantea el dilema socialismo o libertad. ¿Les suena?

El consejo de Michelle Obama para la Moncloa

El presidente de EEUU que más ha sufrido la desinformación y la bronca ha sido Obama: demócrata y negro. Su esposa, la abogada Michelle Obama, dio un consejo en 2016 que bien podrían seguirlo en la Moncloa. “When they go down, we go high”, lanzó. La frase, que se podría traducir como “cuando ellos bajan al barro, nosotros nos elevamos”, se convirtió en un lema para hacer oídos sordos a las provocaciones de Trump.

Bolaños, al que le tocó escenificar el choque por encargo de Sánchez, incumplió esa máxima y entró en el juego de Ayuso al intentar subir a la tribuna de autoridades. Sin abordar el asunto del protocolo, esta decisión del líder del PSOE de ceder a la provocación constata que da por perdida la comunidad y que no le importa ayudar a que saque mayoría absoluta. Quizás Sánchez piense, como muchos dentro del PP, que ese triunfo arrollador perjudicará a Feijóo a medio plazo. Porque el líder de los populares era el verdadero objetivo del lance tan arriesgado de la Moncloa. Pero el PSOE fracasó.

La experiencia es un grado

Una de las primeras preguntas que lanzaron varios ministros minutos después de que Bolaños fuera frenado por la trabajadora de Protocolo fue: “¿Y Feijóo no la va a desautorizar?”. La pregunta tuvo variaciones en el PSOE: ¿Respalda el jefe de la oposición lo que ha hecho Ayuso? ¿Feijóo defiende que una funcionaria agarre a un ministro? ¡Hasta dónde va a permitir Feijóo que llegue Ayuso!, se lamentaban.

Pues Feijóo llegó hasta donde quiso. En la recepción del Dos de Mayo, los periodistas le preguntaron por el asunto y, cual anguila, se escabulló sin decir si él habría actuado igual que Ayuso. El veterano político dio la cobertura justa a la presidenta en ese momento y al día siguiente en unas declaraciones públicas. Y punto final. Nadie en Génova quería hablar del asunto: eso es un tema de Ayuso. Bomba de humo.

La Moncloa ha intentado pillar en un renuncio a Feijóo dos veces esta semana y ha fracasado. La segunda ha sido al denunciar su reunión con fiscales conservadores. Después de aquella frase de Sánchez en RNE sobre que la fiscalía “depende” del Gobierno, según qué quejas son baldías.

Sánchez y los suyos creen que, cuanto más se expone Feijóo, más oportunidades hay para que los españoles vean que flaquea. Uno de los últimos ejemplos que dan son las declaraciones que hizo el jueves en un mitin sobre las pupilas y la luz de Cádiz. El ingenio en las redes sociales explotó y hay decenas de memes sobre la afectación de las drogas a los ojos, una relación del todo inoportuna después de las fotos del líder del PP con Marcial Dorado, condenado por narcotráfico.

Para tratar de pillarle en falso, Sánchez ha propiciado que haya una sesión de control al Gobierno en el Senado el día 16, ya con la campaña electoral empezada, algo inusual. 'Manual de resistencia', el libro en el que Sánchez cuenta cómo se sobrepuso a su destitución como líder del PSOE, recuperó el mando del partido y llegó a la Moncloa, recomienda aprovechar todas las oportunidades. No se le puede olvidar a Feijóo.